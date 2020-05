कोल सेक्टर में खत्म होगी सरकार की मोनोपॉली! बनेगी कमर्शियल माइनिंग नीति, 50 ब्लॉक में तुरंत शुरू होगा काम

Coal Sector: आत्मनिर्भर भारत के तहत आर्थिक पैकेज के चौथे चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोल सेक्टर के लिए बड़ा एलान किया है. उन्होंने कहा कि देश में कोल सेक्टर की सेहत को बेहतर करने के लिए तुरंत बड़े सुधारों की जरूरत है. इसके लिए उन्होंने कमर्शियल माइनिंग नीति बनाने पर जोर दिया है. उनका कहना है कि इससे कोल सेक्टर में सरकार की मोनोपॉली खत्म होगी और कम दाम पर ज्यादा कोयला मिल सकेगा. वित्त मंत्री ने कोयला सेकटर के अलावा अन्य खनिज के लिए भी सुधार की जरूरत बताई.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोयला सेक्टर में सुधार के लिए सरकार ने कुछ और भी कदम उठाने का फैसला किया है. इसके तहत कोयला से गैस बनाने पर सरकार इंसेटिव देगी. उन्होंने बताया कि नई कमर्शियल माइनिंग नीति से सही दाम पर ज्यादा कोयला मिलेगा. इसके लिए 50 नए ब्लॉक तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे. इन ब्लॉक में तुरंत काम शुरू होगा.

बता दें कि माना जाता है कि कोल सेक्टर में गवर्नमेंट की मोनोपॉली होती है. लेकिन नई कमर्शियल नीति के आने से इस सेक्टर में सरकार की मोनोपॉली खत्म होगी. वित्त मंत्री ने बताया कि कोल ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से इंफ्रा तैयार किया जाएगा. इसके लिए सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये दिए हैं. यह 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तहत दिया गया है. उन्होंने मिनरल रिफॉर्म, डिफेंस प्रोडक्शन, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी पर भी एलान किए.

वित्त मंत्री के मुताबिक 6 एयरपोर्ट की नीलामी होगी. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कहा गया है. इसे जल्‍द से जल्‍द निपटाना है. भारतीय विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं. उनके रूट को छोटा किया जाएगा. दो महीने में ये काम निपटा लिए जाएंगे. इससे विमानन क्षेत्र को 1 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा. एयर फ्यूल भी बचेगा और पर्यावरण के लिए भी बेहतर रहेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.