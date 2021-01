भारत- ब्रिटेन के बीच 8 जनवरी से दोबारा शुरू होंगी उड़ानें, नए तरह के कोरोनावायरस की वजह से लगा था बैन

India UK flights: भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ानें 8 जनवरी 2021 से दोबारा शुरू हो जाएंगी. केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ने बताया कि यह फैसला किया गया है. उन्होंने बताया कि 23 जनवरी तक संचालन 15 उड़ानें प्रति सप्ताह पर सीमित रहेगा. यह सीमा दोनों देशों की एयरलाइन के लिए है और उड़ानें केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद से ही संचालित होंगी.

It has been decided that flights between India & UK will resume from 8th January, 2021. Operations till 23 Jan will be restricted to 15 flights per week each for carriers of two countries to & from Delhi, Mumbai, Bengaluru & Hyderabad only: Union Civil Aviation Minister pic.twitter.com/IsBiCFhvg9

भारत ने ब्रिटेन में कोविड19 का नया प्रकार सामने आने के बाद इसे भारत में फैलने से रोकने के लिए दोनों देशों के बीच यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया है. यह प्रतिबंध 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लगाया गया था. इससे पहले मंत्री मंगलवार को ने कहा था कि उन्हें भारत-ब्रिटेन के बीच उड़ानों पर लगे अस्थायी प्रतिबंध को कुछ और वक्त के लिए आगे बढ़ाए जाने का अनुमान है.

बता दें कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्‍लैंड में अलग तरह का कोरोना वायरस (स्‍ट्रेन) तेजी से फैल रहा है. भारत के केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और इसे लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है. हमारे देश के वैज्ञानिक इस कोरोना के नए स्ट्रेन के डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए हैं. ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने श्रेणी-4 के सख्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन सामने आया है, जो पूर्व के वायरस के मुकाबले 70 फीसदी अधिक तेजी से फैलता है.

