फ्लैशबैक 2019: मोदी सरकार ने किये ये बड़े फैसले; किसान, कामगार, करदाता और कारोबारी को ऐसे हुआ फायदा

साल 2019 खत्म होने की कगार पर है. हर गुजरे साल की तरह इस साल भी सरकार की ओर से वित्तीय मोर्चे पर कई बड़े एलान किए गए. इनमें से ज्यादातर आम जनता की जिंदगी आसान बनाने में मददगार साबित हुए. सरकार ने बीत रहे साल में किसान, श्रमिक से लेकर व्यापारी और कंपनियों तक को अपनी घोषणाओं से साधने की कोशिश की. कुछ एलान वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में किए गए तो कुछ अलग से. आइए डालते हैं एक नजर ऐसे ही कुछ फैसलों पर…

इस योजना का एलान सबसे पहले फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट 2019 में किया गया और उसी माह से यह लागू भी हो गई. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान योजना के तहत पांच एकड़ से कम कृषि योग्य जमीन वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को तीन सालाना किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं. किसानों की इस श्रेणी के तहत परिवार की परिभाषा में वैसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिनमें पति-पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चे हैं और सभी मिलकर 5 एकड़ तक की जमीन पर खेती करते हैं.

अंतरिम बजट 2019 में घोषित हुई यह स्कीम अंसगठित सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए है. स्कीम के तहत 15000 रुपये से कम आय वाले व्यक्ति को 60 साल की उम्र से सरकार की ओर से 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है. हालांकि पेंशन पाने वाले व्यक्ति को भी स्कीम में मासिक अंशदान करना होता है. यह स्कीम मार्च 2019 से लागू हो चुकी है.

यह योजना छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई है. इसमें छोटे कारोबारियों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी. इसमें कारोबारियों को भी मासिक अंशदान करना होगा. योजना से 18 से 40 साल की उम्र का कारोबारी जुड़ सकता है. सरकार भी इसमें बराबर का योगदान करेगी. प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना का लाभ उन सभी कारोबारियों को मिलेगा, जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है.

यह स्कीम किसानों की पेंशन का इंतजाम करती है. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत मामूली अंशदान पर 60 साल की उम्र के बाद किसानों को 3 हजार रुपये मंथली पेंशन मिलती है. 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी छोटी जोत वाला और सीमांत किसान योजना से जुड़ सकता है. लेकिन उसके पास 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की ही खेती की जमीन होनी चाहिए.

50 करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा के कारोबार वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों/कंपनियों को ग्राहक को डिजिटल भुगतान सुविधा देने पर उनसे या उनके ग्राहकों से कोई डिजिटल भुगतान शुल्क/मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं वसूले जाने का एलान किया गया.

FPI की तरफ से ​​सिक्योरिटीज (डेरिवेटिव्स समेत) की बिक्री पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स पर बढ़ा हुआ सरचार्ज हटाया गया. कंपनी में शेयरों की बिक्री और इक्विटी फंड यूनिट बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज प्रभावी नहीं होने का प्रावधान किया गया. 5 जुलाई 2019 से पहले शेयर बायबैक का एलान करने वाली लिस्टेड कंपनियों को बायबैक टैक्स से छूट दी गई.

साल 2019 में RBI ने रेपो रेट में कटौती का फायदा ग्राहकों तक तुरंत पहुंचाने के लिए बैंकों से फ्लोटिंग रेट वाले सभी नए पर्सनल या रिटेल लोन और फ्लोटिंग रेट वाले MSME लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ने का आदेश दिया. इन बेंचमार्क में RBI की रेपो रेट, भारत सरकार के 3 माह या 6 माह के ट्रेजरी बिल यील्ड और फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) द्वारा प्रकाशित कोई भी अन्य बेंचमार्क शामिल हैं. बैंकों ने आरबीआई के इस फैसले पर सितंबर 2019 से पालन करना शुरू किया और अक्टूबर खत्म होते-होते लगभग सभी बैंकों ने रेपो रेट से लिंक्ड रिटेल लोन प्रॉडक्ट पेश कर दिए.

