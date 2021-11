Five years of Demonetisation: प्रियंका गांधी ने नोटबंदी को लेकर साधा मोदी सरकार पर निशाना, शशि थरूर ने बताया तुगलक के बाद का सबसे बुरा फैसला

Five years of Demonetisation: करीब पांच साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने चलन के 500 और एक हजार रुपये मूल्य के नोट को आधी रात से बंद करने का ऐलान किया था. इस फैसले के पांच साल पूरे होने पर आज विपक्षी पार्टियों ने कड़े सवाल उठाए हैं. प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने कहा है कि अगर नोटबंदी सफल थी तो इकोनॉमी कैशलेस क्यों नहीं हुई, भ्रष्टाचार क्यों जारी है और कालाध धन वापस क्यों नहीं आया?

वहीं दिग्गज कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम (केरल) से सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने एक वीडियो ट्वीट साझा करते हुए हुए नोटबंदी को बुरे तरीके से लागू किया हुआ ऐसा निर्णय बताया जिसने अर्थव्यवस्था की नींव को हिला दिया. उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से पहली बार भारत सरकार इतना बुरा फैसला किया. विपक्षी पार्टियों ने अर्थव्यवस्था की कमजोर सेहत के लिए नोटबंदी को जिम्मेदार ठहराया है. मोदी सरकार ने नोटबंदी का उद्देश्य काले धन पर चोट के साथ-साथ नगदी कम करना बताया था लेकिन आज सिस्टम में रिकॉर्ड कैश उपलब्ध है.

Home Loan EPF Rules: होम लोन के डाउनपेमेंट के लिए पीएफ खाते से इस परिस्थिति में ही निकालें पैसे, घर के लिए ईपीएफ विदड्रॉल की ये हैं शर्तें

प्रियंका गांधी ने नोटबंदी को डिजास्टर के हैशटैग के साथ कहा कि अगर अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ? कालाधन वापस क्यों नहीं आया? अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई? आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई? महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा?

शशि थरूर ने वीडियो ट्वीट साझा किया है जिसमें इसे बिना सोचे-विचारे और बुरी तरह से लागू किया हुआ फैसला बताया जिसने अर्थव्यवस्था की नींव को हिला दिया.

Five years ago today, an impulsively-conceived, ill-thought out, poorly implemented decision knocked the bottom out of our economy. It’s time to demand accountability. #DemonetisationDisaster pic.twitter.com/NdGLaJLo7B

थरूर ने नोटबंदी के फैसले को मोहम्मद बिन तुगलक के बाद देश में लागू होने वाला सबसे बुरा फैसला बताया. थरूर ने करीब एक साल पुराने ट्वीट को फिर से आगे आज बढ़ाया है. 22 जुलाई 2020 को किए गए ट्वीट में थरूर ने कहा था कि नोटबंदी दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए केस स्टडी बन चुकी है जो अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रही और इसने अर्थव्यवस्था और लाखों-करोड़ों लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया.

On the fifth anniversary of the most foolish, whimsical, ill-conceived & poorly-implemented policy ever devised by an Indian government since the days of Mohammad bin Tughlaq, let us bow our head to its victims. #DemonetisationDisaster https://t.co/LufGFZ6g1n

तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रॉयन ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के 8 नवंबर 2016 के ट्वीट को कोट करते हुए कहा कि सिर्फ ममता बनर्जी ने ही उस समय इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे वापस लेने को कहा था. ममता बनर्जी ने 2016 में नोटबंदी के ऐलान के बाद पांच ट्वीट किए थे जिसमें इसे ड्रैकोनियन फैसला बताते हुए इसे वापस लेने को कहा था. ममता बनर्जी ने इसे आम लोगों के खिलाफ फैसला कहा था.

On the night of 8 November 2016, barely hours after #Demonetisation was announced, only @MamataOfficial got it spot on.

Five tweets calling out the draconian decision. (Take a look) #Black_Day_Indian_Economy pic.twitter.com/zpdmkFnZZM

— Derek O’Brien | ডেরেক ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) November 8, 2021