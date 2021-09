Punajb New CM: चरणजीत सिंह चन्नी को क्यों बनाया कांग्रेस ने पंजाब का अगला मुख्यमंत्री? इन पांच वजहों से मजबूत हुई दावेदारी

Charanajit Singh as Punajb New CM: कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) के इस्तीफे के बाद से पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कई नाम सामने आ रहे थे लेकिन पंजाब कांग्रेस ने जिस शख्स को चुना, वह सभी के लिए सरप्राइज रहा. पंजाब कांग्रेस ने राज्य के अगले मुखिया के तौर पर 58 वर्षीय तकनीकी शिक्षा व औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री चरणजीत सिंह को चुना. चन्नी से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पद पर जाट सिखों की मोनोपॉली (एकाधिकार) था. चन्नी को राज्य की कमान सौंपे जाने के पीछे कई प्रमुख कारण हैं जिसमें अगले चुनाव को लेकर रणनीति तैयारियां भी शामिल हैं. नीचे पांच ऐसे प्रमुख कारणों के बारे में जानकारी दी जा रही है जिसके चलते चन्नी को राज्य की कप्तानी मिली है.

शिरोमणि अकाली दल-बसपा गठबंधन और आम आदमी पार्टी, दोनों ने राज्य में सरकार बनने पर दलित उपमुख्यमंत्री बनाए जाने का वादा किया है. अब चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस विपक्ष के ऊपर बढ़त बनाने में सफल रहा है.

चन्नी को राजनीतिक चतुराई के लिए जाना जाता है और वह पार्टी के भीतर विरोध में उठने वाली आवाजों से समझौता करने में सफल रहेंगे. वह उन तीन मंत्रियों के माझा ब्रिगेड के करीबी हैं जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विधायकों को खड़ा किया. इसके अलावा सिद्धू उनके खिलाफ गलत कदम नहीं उठा सकते हैं व कैप्टन के लिए भी किसी दलित चेहरे को निशाना बनाना कठिन होगा.

