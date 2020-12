लंदन-दिल्ली फ्लाइट में 5 COVID-19 पॉजिटिव; NCDC भेजे गए सैम्पल, सभी संक्रमित केयर सेंटर शिफ्ट

New Covid-19 strain in UK: यूके में नए तरह के कोरोनावायरस मिलने से दुनियाभर में मचे हड़कंप के बीच भारत में सोमवार रात लंदर से दिल्ली आई एक फ्लाइट में 5 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं. फ्लाइट में 266 यात्री और क्रू मेम्बर शामिल थे. सभी संक्रमित लोगों को केयर सेंटर शिफ्ट किए गए हैं. साथ ही उनके सैम्पल रिसर्च के लिए एनसीडीसी भेजा गया है.

Five out of 266 passengers & crew members of a flight which arrived at Delhi airport from London last night have tested positive for COVID-19. Their samples have been sent to NCDC for research & they have been sent to care centre: Nodal officer for COVID-19

— ANI (@ANI) December 22, 2020