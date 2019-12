Fitch ने भारत की GDP का अनुमान घटाया, 2019-20 में 4.6% रहेगी ग्रोथ रेट

फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान पांच फीसदी से घटाकर शुक्रवार को 4.6 फीसदी कर दिया है. उसका मानना है कि इस समय कंपनियों और उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास कम हो रहा है. हालांकि एजेंसी ने देश की दीर्घकालिक वित्तीय साख ‘BBB-’ के स्तर पर बरकार रखी है और आगे के आर्थिक परिदृश्य को स्थिर बताया है. फिच का अनुमान है कि साथ 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि 5.6 फीसदी और 2021-22 में 6.5 फीसदी तक जा सकती है. रेटिंग एजेंसी की राय में मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों में ढील और अवसंरचनात्मक उपायों से वृद्धि दर में क्रमिक सुधार होगा.

एजेंसी ने कहा है कि फर्मों और उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास गिरने और मुख्यत: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पास कर्ज के लिए धन के संकट जैसे घरेलू कारकों के प्रभाव में पिछली कुछ तिमाहियों में वृद्धि दर काफी गिरावट आयी है, लेकिन इसके बाद भी हमने देश की आर्थिक वृद्धि दर का परिदृश्य ठोस रखा है.

श्रेणी के दूसरे देशों के मुकाबले भारत की मध्यावधिक वृद्धि का परिदृश्य अब भी ज्यादा मजबूत है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सार्वजनिक ऋण का स्तर ऊंचा होने, वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियों ,राजकाज और प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ कुछ बुनियादी बातों में कमी के सूचकांकों और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) समेत कुछ संरचनात्मक बातों में पीछे रहने के बाद भी विदेशी मुद्रा के मजबूत भंडार के कारण बाहरी जोखिमों से जूझने की भारत की क्षमता ज्यादा है.

पिछली द्विमासिक मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक में रिजर्व बैंक ने 2019-20 के लिये जीडीपी के अनुमान को 6.1 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया था. भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है जिसके पीछे घरेलू और वैश्विक दोनों कारण हैं. FY20 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 4.5 फीसदी के साथ छह साल के निचले स्तर पर आ गई थी.

