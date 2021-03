Assembly Election 2021: पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण में 70% से अधिक मतदान, ममता बनर्जी ने PM Modi के बांग्लादेश में भाषण पर बोला हमला

नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी नेता सुवेंदू अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने कहा कि अगले चरण में चुनाव से पहले पोलिंग बूथ पर अधिक केंद्रीय बलों की मदद ली जाएगी. नंदीग्राम में मतदान दूसरे चरण में है.

We will take the help of more Central forces at polling booths from now only ahead of second phase of elections: Sisir Adhikari, father of BJP leader Suvendu Adhikari.Pollings to be held in Nandigram in the second phase of#WestBengalElections on April 1. pic.twitter.com/q30RpPfA4X