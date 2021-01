COVID19 vaccine: ‘Covishield’​ की पहली खेप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, देश के 13 शहरों में 56.5 लाख डोज की सप्लाई

Covishield Vaccine Latest News Update: कोविड19 वैक्सीन ‘कोविशील्ड’ (Covishield) की पहली खेप मंगलवार को पुणे से दिल्ली पहुंच गई. यह खेप 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी टीकाकरण अभियान के चार दिन पहले पहुंची है. स्पाइसजेट का विमान करीब 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर वैक्सीन लेकर उतरा. विमान ने पुणे एयरपोर्ट से सुबह 8 बजे उड़ान भरी थी. इससे पहले, सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया (SII) के प्लांट से तीन ट्रक वैक्सीन की पहली खेप लेकर 15 किमी दूर स्थित पुणे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे.

सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने बताया कि मंगलवार को एअर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो एयरलाइंस के 9 विमानों के जरिए पुणे से वैक्सीन की 56.5 लाख डोज 13 शहरों दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंड़ीगढ़ पहुंचेगी. पुरी ने ट्वीट किया, ”वैक्सीन का मूवमेंट शुरू हो गया है. स्पाइसजेट और गोएअर के दो विमान पुणे से दिल्ली और चेन्नई के लिए रखना हो गए.”

ये भी पढ़ें… कोविशील्ड की GST समेत प्रति डोज कीमत, सप्लाई की डिटेल

सीरम इंस्टीट्यूट से सुबह 5 बजे से पहले ही तापमान नियंत्रित तीन ट्रक वैक्सीन की सप्लाई लेकर पुणे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, जहां से उन्हें देशभर में रवाना किया गया. प्लांट से ट्रकों के रवाना होने से पहले पूजा की गई. स्पाइसजेट के सीएमडी अजय सिंह ने कहा, ”मुझे खुशी है कि कोविड वैक्सीन की पहली खेप लेकर स्माइसजेट मंगलवार को उड़ान भर रहा है. 34 बक्सों और 1088 किलो वजन की पहली खेल को पुणे से दिल्ली स्पाइसजेट की फ्लाइट 8937 के जरिए रवाना किया गया.”

Serum Institute of India’s COVID19 vaccine ‘Covishield’ will be shipped to different locations in the country from Pune airport, ahead of January 16 vaccine rollout

केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की और 4.5 करोड़ डोज खरीदने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है. यह ऑर्डर कंपनी को पहले मिले 1.1 करोड़ डोज से अतिरक्ति है. अप्रैल तक कोविशील्ड की प्रति डोज कीमत जीएसटी के साथ 210 रुपये होगी. इससे पहले, सरकार ने सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया (SII) को ऑक्सफोर्ड कोविड19 वैक्सीन ‘कोविशील्ड’ के 1.1 करोड़ डोज के लिए ऑर्डर दिया. जीएसटी समेत प्रति डोज लागत 210 रुपये हो. ऑर्डर के मुताबिक, प्रति डोज वैक्सीन की लागत 200 रुपये है. इस जीएसटी 10 रुपये देना होगा. इस तरह प्रति डोज की लागत 210 रुपये होगी.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा था कि पहले चरण में जिन 3 करोड़ हेल्थ एवं फ्रंटलाइव वर्कर्स को कोविड का टीका लगाया जाएगा, उसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. राज्यों का इसका खर्च नहीं देना होगा. सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे यहां शुरू हो रहा है. हमारा लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.