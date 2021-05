Covid-19: अगले हफ्ते लांच होगी DRDO की दवा 2DG, कोरोना मरीजों के जल्द ठीक होने के आसार

Covid-19: पिछले हफ्ते दवा नियामक DGCI ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवा 2DG के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दी थी. इस दवा को DRDO ने विकसित किया है और अब डीआरडीओ ने जानकारी दी है कि 2DG के 10 हजार खुराक की पहली बैच अगले हफ्ते के शुरुआती दिनों में उपलब्ध हो जाएगी और इसे मरीजों को दिया जाएगा. डीआरडीओ के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस दवा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ड्रग मैन्यूफैक्चरर्स काम कर रहे हैं. इस दवा 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी) को डीआरडीओ ने प्रमुख दवा कंपनी डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज के सहयोग से तैयार किया है.

The first batch of 10,000 doses of 2DG medicine for curing COVID-19 patients would be launched early next week and will be given to patients: DRDO officials pic.twitter.com/DmgDzxFgpd

इस दवा को कोरोना वायरस के ग्रोथ को नियंत्रित करने में प्रभावी पाया गया है. डीजीसीआई के मुताबिक इस दवा के प्रयोग से वायरस के ग्रोथ पर प्रभावी नियंत्रण से अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से रिकवरी हुई. इसके अलावा यह मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत को कम करता है. यह दवा एक पाउडर के रूप में आता है और इसे पानी में घोलकर मरीजों को दिया जा सकता है.

