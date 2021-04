दर्दनाक हादसा: विरार के कोविड अस्पताल के ICU में लगी आग, 13 मरीजों की जलकर मौत

Fire in Virar Hospital: देश में एक ओर जहां कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई हैं . मुंबई से सटे विरार इलाके में विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार विरार वेस्ट स्थित विजय वल्लभ हॉस्पिटल में 17 कोरोना के मरीज ICU में एडमिट थे, जिसमें से 13 की मौत हो गई. माना जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी. बताया गया कि अस्पताल का ICU सेकंड फ्लोर पर था. सुबह 3:30 बजे के करीब आग लगी.

Maharashtra | 13 people have died in a fire that broke out at Vijay Vallabh COVID care hospital in Virar, early morning today pic.twitter.com/DoySNt4CSQ

आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 10 गाड़ियों को लगाना पड़ा. जब तक आग पर काबू पाया जाता, 13 मरीजों की मौत हो चुकी थी. आईसीयू में कुल 17 मरीजों का इलाज चल रहा था. शेष के नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां कुछ ही हालत गंभीर है. आशंका है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है.

बता दें कि 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र में नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन रिसाव की घटना के कारण 24 मरीजों की मौत हो गई थी. कुछ तकनीकी कारणों से ऑक्सीजन का रिसाव हुआ और इसकी सप्लाई रुकने से वेंटीलेटर बेड पर रखे गए मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ दिया. जब यह जब घटना घटी थी, तब अस्पताल में करीब 150 मरीजों का ऑक्सीजन बेड पर अन्य दो दर्जन से अधिक रोगियों का वेंटिलेटर बेड पर इलाज चल रहा था.

