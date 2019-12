प्रधानमंत्री आवास में लगी आग, दमकल की 9 गाड़ियां पहुंची

सोमवार शाम 7.25 बजे दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री आवास में आग लग गई. इस खबर के मिलते ही दमकल की नौ गाड़ियां वहां पहुंच गईं. हालांकि यह आग मामूली थी, इसलिए थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया गया. PMO की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी. यह प्रधानमंत्री के आवास या कार्यालय वाला क्षेत्र नहीं था, बल्कि लोक कल्याण मार्ग कॉम्प्लेक्स का SPG रिसेप्शन एरिया था.

PMO tweets,"There was a minor fire at 9, Lok Kalyan Marg caused by a short circuit. This was not in PM’s residential or office area but in the SPG reception area of the LKM complex." https://t.co/CpwlhSjyFM

बाकी डिटेल्स आने का इंतजार है…

