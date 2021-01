सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में लगी आग, अब तक 5 लोगों की मौत; वैक्सीन्स और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सुरक्षित

Fire at Serum Institute: गुरुवार दोपहर को महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) की बिल्डिंग में आग लग गई. आग कंपनी के मंजरी परिसर में लगी. इस हादसे में 5 लोगों की जान जा चुकी है. पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है. लेकिन 5 लोगों के शव मिले हैं. जिन लोगों की जान गई है, वे शायद निर्माणाधीन बिल्डिंग में वर्कर्स थे. अभी तक आग लगने की सटीक वजह पता नहीं चल पाई है लेकिन अनुमान है कि बिल्डिंग में हो रही वेल्डिंग आग लगने की वजह है.

सीरम इंस्टीट्यूट के सीइओ अदार पूनावाला ने ट्वीट करके हादसे में जान जाने की खबर पर दुख जताया है और जान गंवाने वालों के परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है.

We've just received some distressing updates; upon further investigation we've learnt that there has unfortunately been some loss of life. We're deeply saddened & offer our deepest condolences to family members of the departed: Adar Poonawalla, CEO-owner #SerumInstituteofIndia https://t.co/I3hdcD2t6G

मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां हैं. सीरम इंस्टीट्यूट के टर्मिनल गेट 1 के अंदर जहां आग लगी, वह सीरम इंस्टीट्यूट में एक निर्माणाधीन SEZ3 बिल्डिंग है. आग चौथे और पांचवें माले पर लगी. कहा जा रहा है कि वैक्सीन और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सुरक्षित हैं. वैक्सीन का उत्पादन प्रभावित नहीं होगा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक फॉल्ट होने का अनुमान है. हालांकि कोविड वैक्सीन सुरक्षित है. अदार पूनावाला ने भी वैक्सीन के प्रॉडक्शन को कोई नुकसान नहीं पहुंचने का आश्वासन दिया है.

पुणे पुलिस कमिश्नर का कहना है कि मंजरी प्लांट में कोविड19 वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन नहीं हुआ है लेकिन बाद में वहां प्रॉडक्शन शुरू करने की तैयारी थी. वैक्सीन प्लांट/स्टोरेज के साथ कोई समस्या नहीं है. नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की एक टीम घटनास्थल के लिए निकल चुकी है.

महाराष्ट्र के CMO ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुणे म्यूनिसिपल ​कमिश्नर के संपर्क में हैं और पूरी ऑन ग्राउंड अपडेट्स ले रहे हैं. उन्होंने स्टेट मशीनरी को सहयोग करने और स्थिति नियंत्रण में रहना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

