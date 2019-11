सरकार नहीं मांगेगी घर में रखे सोने की डिटेल! गोल्ड एमनेस्टी स्कीम पर वित्त मंत्रालय से आई बड़ी खबर

वित्त मंत्रालय के सूत्रों से गोल्ड एमनेस्टी स्कीम पर बड़ी खबर आ रही है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने ऐसी स्कीम को लाए जाने इनकार किया है. बता दें कि बुधवार को ऐसी खबरें आई थीं कि ब्लैकमनी पर रोक लगाने के लिए सरकार जल्द ही सरकार गोल्ड एमनेस्टी स्कीम का एलान कर सकती है. यह स्कीम इनकम टैक्स की एमनेस्टी स्कीम के तर्ज पर होगी. इस स्कीम के तहत एक तय मात्रा से अधिक घर में रखे बिना रसीद वाले सोने की जानकारी सरकार को देनी होगी.

Finance Ministry Sources to ANI: There is no Gold amnesty scheme under consideration of Income Tax Department as being reported in media. As the budget process is on, typically these type of speculative reports do appear. pic.twitter.com/a57OJWNYoa

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी को कहा गया है कि गोल्ड एमनेस्टी स्कीम को लेकर मीडिया में रिपोर्ट आई थी. लेकिन ऐसी कोई भी स्कीम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के विचार के लिए नहीं आई है. अभी बजट की तैयारियां चल रही हैं, इसलिए इस तरह की अफवाहें बाजार में आ रही हैं. इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है.

माना जा रहा था कि गोल्ड एमनेस्टी स्कीम के तहत आपके द्वारा एक तय मात्रा से अधिक बिना रशीद वाले सोने की जानकारी देने पर सरकार उसकी वैल्यू तय करेगी. जिसके बाद आपको उस वैल्यू पर टैक्स देना होगा. यानी बिना रसीद वाले सोने पर टैक्स चोरी नहीं हो पाएगी. कहा जा रहा था कि ये स्कीम एक खास समय सीमा के लिए ही खोली जाएगी. स्कीम खत्म होने के बाद तय मात्रा से ज्यादा गोल्ड पाए जाने पर भारी जुर्माना देना होगा.

रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी भी मिली थी कि एमनेस्टी स्कीम के साथ-साथ गोल्ड को एसेट क्लास के तौर पर बढ़ावा देने के भी एलान हो सकते हैं. सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए अहम बदलाव किए जा सकते हैं. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट को मोर्टगेज करने का भी विकल्प भी दिया जा सकता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.