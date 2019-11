अर्थव्यवस्था की ग्रोथ धीमी लेकिन नहीं है मंदी- संसद में बोलीं वित्त मंत्री; विपक्ष का वॉक आउट

देश के आर्थिक हालात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बड़ा बयान दिया है. अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालात का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने बुधवार को राज्य सभा में बताया कि ग्रोथ में धीमापन है लेकिन यह मंदी नहीं है.​ आर्थिक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है. अर्थव्यवस्था को और अधिक अहमियत देने की जरूरत है और सरकार ऐसा कर रही है. वहीं, देश के आर्थिक हालात पर वित्त मंत्री के जवाब के दौरान विपक्षी सांसदों ने राज्य सभा से वाक आउट किया.

Delhi: Opposition MPs walk out of Rajya Sabha during Finance Minister Nirmala Sitharaman’s reply on economic situation of the country. pic.twitter.com/5Jm9koh5g5

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यदि आप अर्थव्यवस्था को समग्र तौर पर देख रहे हैं तो आप जान पाएंगे कि ग्रोथ नीचे आ सकती है लेकिन अभी भी यह मंदी नहीं है. यह कभी भी मंदी में नहीं आएगी.

अ​र्थव्यवस्था के मोर्चे पर आंकड़ों का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2009-2014 के बीच कोर महंगाई दर 9.4 फीसदी थी. जबकि 2014 से 2019 के बीच कोर महंगाई 5.1 फीसदी रही. 2009-2014में जीडीपी के मुकाबले देनदारियां 52.2 फीसदी थी, जो 2014 से 2019 के बीच घटकर 49.4 फीसदी पर आ गई.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 2009-2014 के बीच भारत की रीयल जीडीपी ग्रोथ 6.4 फीसदी दर्ज की गई. जबकि, 2014-2019 के बीच यह 7.5 फीसदी रही.

बैंकों के एनपीए के मामले पर वित्त मंत्री ने कहा कि बैड लोन की पहचान के बाद बैंकों का एनपीए बढ़ा है. उन्होंने कहा कि प्रोविजनिंग का मतलब यह नहीं है कि लोन बैंकों की तरफ से राइट ऑफ किये जा रहे हैं. एनपीए के मामलों का समाधान तेजी से किया जा रहा है. अक्टूबर 2019 के दौरान कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रॉसेस ने अच्छे नतीजे सामने आए हैं.

