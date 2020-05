500 करोड़ की ‘टॉप’ टू टोटल योजना; किसानों को टमाटर, आलू, प्याज के अलावा सभी फल-सब्जी पर सब्सिडी

Nirmala Sitharaman Press Conference Updates, FM on agriculture sector: आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए कई अहम एलान किए. सप्लाई चैन में रूकावट आई है और किसान अपने उत्पादन को बाजार में नहीं बेच पा रहे हैं. बिक्री में संकट और नष्ट होने वाले फल और सब्जियों की कीमतों में कमी को दूर करने की जरूरत है. इसके तहत टॉप टू टोटल योजना के लिए मोदी सरकार ने 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

इसमें ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार टमाटर, प्याज और आलू (TOP) से बढ़ाकर अन्य सभी फल-सब्जियों (TOTAL) के लिए किया जाएगा. स्कीम के तहत 50 फीसदी सब्सिडी सरप्लस से कमी वाले बाजार में परिवहन के भाड़े के लिए दी जाएगी. इसके अलावा 50 फीसदी सब्सिडी स्टोरेज पर मिलेगी जिसमें कोल्ड स्टोरेज शामिल है. इसे अगले 6 महीने तक पायलट के रूप में रखा गया है. और इसे बढ़ाया जाएगा. सरकार को उम्मीद है कि इससे किसानों को बेहत कीमत मिलेगी, कम नुकसान होगा और ग्राहकों के लिए भी उत्पाद किफायती होंगे.

वित्त मंत्री ने मधुमक्खी पालन करने वालों को राहत देने के लिए भी एलान किए हैं. मधुमक्खी पालन ग्रामीण इलाकों में लोगों को समर्थन देता है. इससे शहद और दूसरे उत्पाद मिलते हैं. सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ की योजना लेकर आई है. इस योजना से 2 लाख मधुमक्खी पालकों को फायदा पहुंचेगा.

इनकी आमदनी बढ़ेगी और इससे ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाला शहद भी उपलब्ध होगा. सरकार इस योजना के तहत मधुमक्खी पालन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करेगी. इसमें इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर्स, कलेक्शन, मार्केटिंग एंड स्टोरेज सेंटर्स और कई दूसरी सुविधाएं शामिल हैं. इनकी क्षमता को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा. गुणवत्ता वाले नूक्लियस स्टॉक और मधुमक्खी प्रजन करने वालों को भी विकसित किया जाएगा.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि लोकल से ग्लोबल की दिशा में यह एक बड़ा कदम हो सकता है. उन्होंने कहा कि न केवल लोकल मार्केट बल्कि निर्यात के लिए इसे बड़े अवसर के रूप में देखा जा सकता है.

