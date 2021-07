सरकार का बड़ा फैसला, बैंक डूबा तो डिपोजिटरों को 90 दिनों के अंदर मिलेंगे पैसे वापस

Nirmala Sitharaman PC Updates: अगर आपके बैंक पर RBI ने मोरेटोरियम लगा दिया है, तो आपको 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये मिलेंगे. यह उन ग्राहकों के लिए राहत की खबर है, जिन पर अभी मोरेटोरियम लागू है या भविष्य में होगा. इस बदलाव के बाद 98 फीसदी बैंक अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे.

आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि DICGC बिल 2021 के तहत, सभी डिपॉजिट में 98.3 फीसदी कवर होगी. डिपॉजिट वैल्यू में, 50.9 फीसदी मूल्य कवर होगा. वैश्विक तौर पर यह सभी जमा अकाउंट्स का केवल 80 फीसदी हैं. ये डिपॉजिट वैल्यू का केवल 20 से 30 फीसदी कवर करते हैं.

Under DICGC Bill 2021, 98.3% of all deposits will get covered and in terms of deposit value, 50.9% deposit value will be covered. Global deposit value is only 80% of all deposit accounts. It only covers 20-30% of deposit value: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/UFJi7ZsFG5

— ANI (@ANI) July 28, 2021