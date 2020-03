कोरोना से जंग: PM केयर्स फंड में करना चाहते हैं मदद, फेक UPI ID से रहें सावधान

Coronavirus: भारत में चल रहे कोरोना संकट के खिलाफ जंग में देशवा​सी आर्थिक सहायता दे सकें, इसके लिए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (PM केयर्स फंड) लॉन्च किया है. यह कोरोना वायरस और इसके समान किसी अन्य आपात या संकट की स्थिति से निपटने में आर्थिक रूप से मददगार साबित होगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी भारतीयों से अपील की है कि वे PM केयर्स फंड में योगदान दें.

PM केयर्स फंड में ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जैसे RTGS व NEFT, UPI के जरिए योगदान दिया जा सकता है. लेकिन संकट के इस दौर में भी जालसाज सक्रिय हैं. वे पीएम केयर्स में योगदान के नाम पर फर्जी UPI ID सर्कुलेट कर रहे हैं. PIB फैक्ट चेक ने अपने ट्वीट में इस बारे में लोगों को सावधान किया है. कहा गया है कि इन फर्जी UPI ID से बचें और इनके जरिए कोई ट्रांजेक्शन न करें. PM केयर्स फंड के लिए सही UPI ID pmcares@sbi है.

Beware of Fake UPI ID being circulating on the pretext of PM CARES Fund. #PIBFactcheck : The correct UPI ID of #PMCaresFunds is pmcares@sbi #PMCARES #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/eHw83asBQ9

PM केयर्स फंड में किए गए दान को सेक्शन 80(G) के तहत इनकम टैक्स से छूट भी मिलेगी. देश का कोई भी नागरिक और संस्थाएं वेबसाइट pmindia.gov.in पर जा सकते हैं और PM केयर्स फंड में दान कर सकते हैं. इसके लिए जानकारी इस प्रकार है:

अकाउंट का नाम: PM CARES

अकाउंट नंबर: 2121PM20202

IFSC कोड: SBIN0000691

SWIFT कोड : SBININBB104

बैंक और ब्रांच का नाम: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली मेन ब्रांच

UPI ID : pmcares@sbi

इसके अलावा BHIM, PhonePe, Amazon Pay, Google Pay, PayTM, Mobikwik आदि डिजिटल पेमेंट ऐप से भी PM केयर्स फंड में योगदान किया जा सकता है.

PIB Fact Check केन्द्र सरकार की पॉलिसी/स्कीम्स/विभाग/मंत्रालयों को लेकर गलत सूचना को फैलने से रोकने के लिए काम करता है. सरकार से जुड़ी कोई खबर सच है या फर्जी, यह जानने के लिए PIB Fact Check की मदद ली जा सकती है. कोई भी PIB Fact Check को संदेहात्मक खबर का स्क्रीनशॉट, ट्वीट, फेसबुक पोस्ट या यूआरएल वॉट्सऐप नंबर 918799711259 पर भेज सकता है या फिर pibfactcheck@gmail.com पर मेल कर सकता है.

