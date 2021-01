किसानों की ट्रैक्टर रैली: टिकरी बॉर्डर पर होंगे दो-ढाई लाख ट्रैक्टर; पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी से जुटना शुरू

Farmers’ Tractor Parade: 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान से ट्रैक्टर दिल्ली आने शुरू हो चुके हैं. ​किसानों को कहना है कि गणतंत्र दिवस पर टिकरी बाॅर्डर पर करीब दो-ढाई लाख ट्रैक्टर होंगे. बता दें कि तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं. कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बाॅर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 60वें दिन भी जारी है.

किसान संगठन कह चुके हैं कि ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्वक निकाली जाएगी और गणतंत्र दिवस परेड वाली जगह हम नहीं जाएंगे. ट्रैक्टर रैली दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर निकाली जाएगी और इसके करीब पांच मार्ग होंगे. ट्रैक्टर परेड दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर्स से शुरू होगी. प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों के मुख्य संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य अभिमन्यु कोहाड़ ने शुक्रवार को दावा किया था कि दिल्ली पुलिस ने किसानों को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति दे दी है. हालांकि दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जन संपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने कहा था कि किसानों से हमारी वार्ता अंतिम चरण में है.

दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड समाप्त होने के बाद दोपहर 12 बजे ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी. किसान नेताओं ने कहा है कि पांच मार्गों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है और हर मार्ग पर किसान ट्रैक्टरों से 100 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगे. 70 से 78 फीसदी मार्ग दिल्ली में होंगे, जबकि शेष मार्ग राष्ट्रीय राजधानी से बाहर होंगे. सूत्रों के मुताबिक, सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड का एक संभावित मार्ग गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होगा. यहां से परेड कंझावाल और बवाना इलाकों से होती हुआ जाएगी और वापस प्रदर्शन स्थल पर लौट आएगी. टिकरी बॉर्डर पर डटे किसान प्रदर्शन स्थल से अपनी परेड शुरू करेंगे और यह नांगलोई, नजफगढ़, बादली, और कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे होती हुई जाएगी.

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कह चुके हैं कि 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान परेड में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगभग 25,000 ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ ही अन्य जिलों में भी किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे.

Republic Day: 26 जनवरी को लेकर दिल्ली मेट्रो ने जारी की एडवायजरी, ट्रैवल करने से पहले जान लें

किसान संगठनों और सरकार के बीच विज्ञान भवन में शुक्रवार को 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही. बैठक में दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातों पर अड़े रहे, जिसके चलते आगे की बातचीत का रास्ता भी फिलहाल अटक गया है. अगली बैठक की कोई तारीख तय नहीं की गई है. किसान संगठनों के नेता कानूनों को वापस लेने और गारंटीड एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं. वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया है कि पिछली बैठक में कृषि कानूनों को डेढ़ साल के लिए निलंबित करने के दिए प्रस्तावों पर किसान संगठन विचार करें, तब ही आगे की बातचीत होगी. किसान संगठन इस प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं और उन्होंने अब विरोध प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दी है.

Input: PTI

