किसानों की ट्रैक्टर रैली: इन रास्तों से गुजरने से बचें, दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवायजरी

Farmers’ Tractor Parade: दिल्ली यातायात पुलिस ने सोमवार को यात्रियों से उन रास्तों से बचने को कहा है, जहां प्रदर्शनकारी किसान गणतंत्र दिवस पर अपनी ट्रैक्टर परेड या ‘किसान गणतंत्र परेड’ करेंगे. किसान यूनियनों ने ट्रैक्टर परेड के लिए सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर प्वॉइंट्स से निकलने वाले तीन मार्गों को रविवार को अंतिम रूप दिया था. तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों की ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड खत्म होने पर दोपहर 12 बजे के बाद निकलेगी.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ज्वॉइंट कमिश्नर मीनू चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि ट्रैक्टर रैली के चलते आम लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग-10, रोहतक रोड, टिकरी बॉर्डर, नांगलोई, नजफगढ़ रोड और नजफगढ़-झरोडा बॉर्डर से बचने की सलाह दी जाती है.

किसानों की पहली ट्रैक्टर रैली सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रान्सपोर्ट नगर, DTU, शाहबाद डेयरी, बरवाला गांव, पूठ खुर्द गांव, कंझावाला टी प्वॉइंट, कंझावाला चौक, कुतुबगढ़, औचंदी बॉर्डर और खारखोड़ा टोल प्लाजा तक जाएगी. चौधरी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-44, जीटी-करनाल रोड की ओर जाने वाले ट्रैफिक को सिंघू शनि मंदिर, अशोक फार्म/जौनती टोल, हामिदपुर, सुंदरपुर माजरा, जींदोपुर मुखमेलपुर, कादीपुर, कुशाक कॉलोनी, मुकार्बा चौक और जीटीके डिपो से डायवर्ट किया जाएगा.

बवाना रेड जाने वाले ट्रैफिक को जेल रोड, केएनके मार्के, G3S मॉल, मधुबन चौक, रोहिनी ईस्ट मेट्रो स्टेशन, रिठाला चौक, पंसाली चौक, हेलीपैड टी प्वॉइंट, उत्सव रोड, DSIIDC रोड सेक्टर 4, नरेला बवाना रोड, चित्रा धरमकांटा, DSIIDC गोल चक्कर और झंडा चौक से डायवर्ट किया जाएगा. कंझावाला रोड जाने वाले ट्रैफिक को कराला, कंझावाला गांव, जौनती टोल, और कुतुबगढ़—गढ़ी रोड से डायवर्ट किया जाएगा.

चौधरी ने कहा कि किसानों की दूसरी ट्रैक्टर रैली टिकरी बॉर्डर से शुरू होगी और नांगलोई, बापरोला गांव, नजफगढ़ से गुजरेगी. यह ​फिरनी रोड, झरोडा बॉर्डर, रोहतक बाईपास (बहादुरगढ़) और असोडा टोल प्लाजा से नहीं गुजरेगी. ट्रैफिक को विभिन्न जगहों से डायवर्ट किया जाएगा. ट्रैफिक को किराड़ी मोड़ से रोहतक रोड पर आने की अनुमति नहीं होगी और इसे मंगोल पुरी की ओर डायवर्ट किया जाएगा. इसके अलावा घेवरा मोड़ से कंझावाला की ओर भी ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा.

तीसरी ट्रैक्टर रैली गाजीपुर बॉर्डर से निकलेगी. यह NH-24 के कुछ हिस्सों पर पहुंचेगी, जहां से यह राइट टर्न लेकर रोड नंबर 56, ISBT आनंद विहार, अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड, भोपुरा, आईएमएस कॉलेज, लाल कुंआ होती हुई गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एनएच 24 और डीएनडी पर रिंग रोड से किसी कमर्शियल वाहन या बसों को इजाजत नहीं होगी. एनएच 24 पर ट्रैफिक को निजामुद्दीन खट्टा साइड से अक्षरधाम के निकट पुस्ता रोड और मदर डेयरी रोड पर डायवर्ट किया जाएगा. पेपर मार्केट से एनएच 24 पर ट्रैफिक को जाने की अनुमति नहीं होगी.

हसनपुर डिपो, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, अशोका निकेतन, विवेकानंद महिला कॉलेज, आईटीआई कॉलेज और राम मंदिर विवेक विहार से रोड नंबर 56 की ओर ट्रैफिक को जाने की अनुमति नहीं होगी.

किसानों की ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तहत 26 जनवरी को आनंद विहार बस अड्डा पूरे दिन के लिए बंद रहेगा. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त (संचालन) केके दहिया ने कहा, ”बचाव उपाय के तहत आनंद विहार बस अड्डा मंगलवार को बंद रहेगा. इस बस अड्डे को जाने वाली सभी बसों को सराय काले खां बस अड्डे भेजा जाएगा.”

