Farmers’ Tractor Parade: प्रदर्शनकारियों ने रूट तोड़ा, ट्रैक्टर रैली बेकाबू; ITO पर हालात बेहद तनावपूर्ण, कई मेट्रो स्टेशन के गेट बंद

Farmers’ Tractor Rally On Republic Day News Updates: केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आईटीओ पहुंचकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने रखी बैरिकेडिंग को हटा दिया. प्रदर्शन कर रहे किसानों ने राजधानी दिल्ली के आईटीओ में एक डीटीसी बस को क्षतिग्रस्त भी कर दिया. आईटीओ पर दिल्ली पुलिस के एक कर्मी कुछ प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला तो अन्य प्रदर्शनकारियों ने उसे बचाया. आईटीओ पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया. भारतीय किसान संघ (बीकेयू) के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि रैली शांतिपूर्वक चल रही है और उनके पास प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा करने की कोई खबर नहीं है. दूसरी तरफ नांगलोई में किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिसकर्मी सड़कों पर बैठ गए हैं.

दिल्ली मेट्रो ने आईटीओ मेट्रो स्टेशन समेत कई स्टेशनों के गेट बंद करने का फैसला लिया है. दिल्ली मेट्रो ने ग्रीन लाइन के सभी स्टेशनों समेत, इंद्रप्रस्थ, समयपुर बादली, रोहिणी सेक्टर 18/19, हैदरपुर बादली मोड़, जहांगीर पुरी, आदर्श नगर, आजादपुर, मॉडल टाउन, जीटीबी नगर, विश्वविद्यालय, विधान सभा और सिविल लाइन्स के एंट्री और एग्जिट गेट बंद करने का फैसला किया है.

ट्रैक्टर रैली से पहले किसानों और पुलिस के बीच संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, मुबारक चौक, करनाल बाईपास और सिंघू बॉर्डर समेत कुछ स्थानों पर झड़प हो गई है. करनाल बाईपास पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने दिल्ली में प्रवेश के लिए बैरिकेडिंग तोड़ दी. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर पांडव नगर के नजदीक प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश कर रहे हैं. संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई. पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे. दरअसल, प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस की गाड़ी पर कब्जा जमाने के बाद झड़प शुरू हुई. इससे पहले, प्रदर्शनकारी किसानों का एक समूह सिंघू और टिकरी सीमा पर पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर राजधाानी में मंगलवार सुबह ही प्रवेश कर गए. अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षाकर्मियों ने किसानों को समझाने का प्रयास किया कि उनकी ट्रैक्टर परेड को मंजूदी दी जा चुकी है और राजपथ पर रिपब्लिक डे परेड पूरी होने के बाद वे दिल्ली में अपनी परेड निकाल सकते हैं. लेकिन किसानों के कुछ समूह ने उनकी बात नहीं मानी और आउटर रिंग रोड पर पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ते गए.

संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 41 किसान संगठन केंद्र की तरफ से पारित तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. वे दिल्ली की सीमाओं पर बीते करीब दो महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं. संयुक्त किसान मोर्चा के एक सदस्य का कहना है कि जिन्होंने बैरिकेड्स तोड़ा है, वे किसान मजदूर संघर्ष समिति से संबद्ध हैं.

ट्रैक्टर, मोटरबाइक, घोड़े और क्रेन के जरिए दिल्ली बॉर्डप पार करने वाले किसान ‘जय जवान, जय किसान’ का नारा लगा रहे हैं और ‘रंग दे बसंती’ गा रहे हैं. जिन जगहों से प्रदर्शनकारी गुजर रहे हैं, उधर से सड़कों के दोनों किनारों पर लोग किसानों पर फूलों की बारिश कर रहे हैं और ड्रम बजा रहे हैं. कुछ प्रदर्शनकारी ‘ऐसा देश है मेरा’ और ‘सारे जहां से अच्छा’ जैसे देशभक्ति गीतों पर नृत्य भी कर रहे हैं. घोड़े पर सवार एक प्रदर्शनकारी गगन सिंह ने कहा कि लोग खेतों में हल जोतने वाले को ही किसान मानते हैं जबकि किसान मोटरबाइक और घोड़े भी राइड कर सकते हैं. गगन सिंह ने कहा कि आज की ऐतिहासिक रैली में सब कुछ लोगों के सामने है. 40 वर्ष से अधिक की उम्र की एक महिला परमजीत बीबी इस रैली में एक ट्रैक्टर चला रही हैं. उनका कहना है कि महिलाएं सिर्फ रसोई ही नहीं संभाल रही हैं, वे खेतों में आदमियों की मदद भी कर रही हैं और रैली में ट्रैक्टर भी चला रही हैं. सिंघू बॉर्डर से हरियाणा के यमुना नगर से एक किसान आदित्य पजेत्ता रैली में अपने कंधों पर 15 किग्रा का हल लेकर चल रहे हैं. उनका कहना है कि वे इस हल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे इस हल को वहां तक लेकर जाएंगे, जहां तक रैली निकाली जाएगी.

दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 60 से भी ज्यादा दिनों से तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान मंगलवार को राजधानी में ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं. इसे किसान गणतंत्र परेड (Kisan Gantantra Parade) का नाम दिया गया है. ट्रैक्टर रैली में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आदि राज्यों से बड़ी संख्या में किसान अपने-अपने ट्रैक्टरों के साथ शामिल हो रहे हैं. ट्रैक्टर रैली में 2 लाख से भी ज्यादा ट्रैक्टर रहने का अनुमान है.

किसान संगठन कह चुके हैं कि ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्वक निकाली जाएगी और गणतंत्र दिवस परेड वाली जगह हम नहीं जाएंगे. संगठनों के प्रमुखों ने ट्रैक्टर रैली में शामिल होने वाले सभी लोगों से शांति के साथ रैली निकालने की अपील की है. दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ चुनिंदा रूट्स पर किसान संगठनों को ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति दी है. दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड समाप्त होने के बाद ट्रैक्टर परेड सुबह 11.30 से 12 बजे के बीच निकलेगी. ट्रैक्टर रैली 10-12 घंटे तक चल सकती है.

किसानों की ट्रैक्टर परेड दिल्ली के तीन बॉर्डर प्वॉइंट्स- सिंघू, टिकरी और गाजीपुर (UP गेट) से शुरू होगी. पहली ट्रैक्टर रैली सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रान्सपोर्ट नगर, DTU, शाहबाद डेयरी, बरवाला गांव, पूठ खुर्द गांव, कंझावाला टी प्वॉइंट, कंझावाला चौक, बवाना, कुतुबगढ़, औचंदी बॉर्डर और खारखोड़ा टोल प्लाजा तक जाएगी. इस दौरान ट्रैक्टर रैली 63 किलोमीटर का रूट कवर करेगी.

टिकरी बॉर्डर से शुरू होने वाली रैली 62 किलोमीटर का रूट तय करेगी और नांगलोई, बापरोला गांव, नजफगढ़ से गुजरेगी. गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होने वाली ट्रैक्टर परेड NH-24 के कुछ हिस्सों पर पहुंचेगी, जहां से यह राइट टर्न लेकर रोड नंबर 56, ISBT आनंद विहार, अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड, भोपुरा, आईएमएस कॉलेज, लाल कुंआ होती हुई गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी. इस रैली में 68 किलोमीटर का रूट कवर होगा.

किसानों की ट्रैक्टर परेड के चलते यातायात में व्यवधान पैदा न हो, इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस रूट डायवर्जन को लेकर एडवायजरी जारी कर चुकी है और यात्रियों से उन रास्तों से बचने को कहा है, जहां प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे. इस बारे में डिटेल में पढ़ें…

किसानों की ट्रैक्टर रैली: इन रास्तों से गुजरने से बचें, दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवायजरी

किसानों की ट्रैक्टर रैली का मुख्य आकर्षण झांकियां होंगी, जिसमें सबसे आगे ट्राली में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब होंगे. गुरु ग्रंथ साहिब वाले पवित्र वाहन के पीछे लोग पैदल चलेंगे और उनके पीछे ट्रैक्टर होंगे. ट्रैक्टर परेड में शामिल होने वाले तमाम वाहनों को फूलों से सजाया जा रहा है और उनके दोनों ओर सिख नेताओं जैसे शहीद बाबा दीप सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर व गुरु तेग बहादुर के पोस्टर लगाए जा रहे हैं. रैली में इसमें सभी राज्यों की ‘झांकी’ होगी, जो किसानों की दशा दिखाएगी. कुछ ट्रैक्टर आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. कुछ ट्रैक्टर करतब भी दिखाएंगे.

किसानों की ट्रैक्टर परेड में सैकड़ों महिलाओं के भी ट्रैक्टर चलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की उम्मीद है. सामाजिक कार्यकर्ता जेबा खान के मुताबिक, महिलाएं, पुरुष किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगी. परेड में कम से कम 500 महिलाएं शामिल होंगी.

गणतंत्र दिवस समारोह और किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर राजपथ और राष्ट्रीय राजधानी की कई सीमाओं पर हजारों सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है. गणतंत्र दिवस समारोह और प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में और नगर के आसपास पांच स्तरीय सुरक्षा कवर तैनात किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने का एक कारण यह भी है कि ट्रैक्टर परेड को बाधित करने के लिए पाकिस्तान से 300 ट्विटर हैंडल जनरेट हुए हैं.

