Farmers Protest Updates: जारी रहेगा किसानों का आंदोलन, किसान नेता ने कहा- मांगे पूरी करने को टाइमलाइन तय करे सरकार

Farmers Protest Updates: केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अभी समाप्त नहीं होगा. किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी ने इसकी जानकारी दी है. किसान नेता चरूनी ने कहा कि किसानों का विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार उनकी सभी मांगे स्वीकार नहीं कर लेती है. चरूनी के मुताबिक अगर किसान आंदोलन को वापस ले लिया जाता है और सरकार इसके बाद उनके खिलाफ सभी मामले वापस नहीं लेती है तो समस्या हो सकती है. उन्होंने सरकार से किसानों के खिलाफ सभी मामले वापस लेने के लिए एक टाइमलाइन ऐलान करने को कहा है.

Farmers’ protests will continue until after Govt accepts all of our demands… It would be problematic for us if we withdraw our protest, but they don’t take back the cases. Govt should announce a timeline for the withdrawal of cases: Farmer leader Gurnam Singh Charuni in Delhi pic.twitter.com/sYRbsZFbqB

— ANI (@ANI) December 8, 2021