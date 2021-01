Farmers’ Protest: दिल्ली पुलिस को हिंसा से जुड़ी 1,700 वीडियो क्लिप मिलीं, अब तक 84 लोगों को किया गिरफ्तार

Farmers’ Protest Updates: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, परेश नाथ और विनोद के जोस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. ऐसा 26 जनवरी को दिल्ली में किसान आंदोलन और हुई हिंसा पर रिपोर्टिंग और ट्वीट को लेकर किया गया है.

इस बीच फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम लाल किला गई और उसने हिंसा से संबंधित सबूतों को इकट्ठा किया. वहीं, दिल्ली पुलिस के ज्वॉइंट सीपी (क्राइम) ने बताया कि पुलिस को ट्रैक्टर रैली हिंसा से संबंधित 1,700 वीडियो क्लिप और सीसीटीवी फुटेज मिली हैं. दिल्ली पुलिस ने अब तक हिंसा से संबंधित 38 मामले दर्ज किए हैं और 84 लोगों को गिरफ्तार किया है.

किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अस्थायी तौर पर सिंघु, गाजीपुर और टिकरी और आसपास के क्षेत्रों में 29 जनवरी को रात 11 बजे से 31 जनवरी की रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है. मंत्रालय के मुताबिक, ऐसा सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने और किसी इमरजेंसी को टालने के लिए किया गया है. वहीं, दिल्ली की सीमाओं पर तीन जगहों पर प्रदर्शन कर रहे किसान उपवास कर रहे हैं, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा. यह महात्मा गांधी पर पुण्यतिथि के मौके पर किया जा रहा है.

किसान एकता मोर्चा के एक नेता ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि वे देश में सभी लोगों को उसके साथ 30 जनवरी को उपवास में जुड़ने की अपील करे हैं. सिंघु, गाजीपुर बॉर्डर की ओर ज्यादा लोगों को आते देख इंटरनेट बंद करने का फैसला किया गया है. दिल्ली पुलिस ने लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए एनएच-24 को भी बंद कर दिया गया है.

इस बीच शुक्रवार को सिंघु बॉर्डर पर हिंसा हुई जब सिक्योरिटी बैरिकेड की तीन लेयर को 200 लोगों के एक समूह को तोड़ दिया, जिनका दावा है कि किसान आंदोलन ने उनकी आजीविका पर असर डाला है. दोनों तरफ से एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि 44 लोग जिसमें 22 साल का एक आदमी भी शामिल है, जिसने सब-इंस्पेक्टर पर तलवार से हमला किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वे सभी किसान आंदोलन में शामिल थे.

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने केंद्र-किसान की 11वें दौर की बातचीत के बाद कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री ने कहा था कि वे केवल एक फोन कॉल दूर हैं. जब भी आप फोन करेंगे, वे बातचीत के लिए तैयार हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में यही कहा है.

