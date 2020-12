Farmers’ Protest: कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे किसान, सिंघू बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग शुरू

Farmers’ Protest: केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन शुक्रवार को 16वें दिन भी जारी है. भारतीय किसान यूनियन ने संसद द्वारा पास तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. किसान यूनियन ने अपनी याचिका में कहा है कि इन कानूनों के कारण कॉरपोरेट लालच से किसान असुरक्षित हो जाएंगे.

वहीं दूसरी तरफ किसान मजदूर संघर्ष समिति ने दिल्ली के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है. वे यहां कृषि कानून के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने आ रहे हैं. किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्य एसएस पंढेर ने बताया कि दिल्ली के कुंडली बॉर्डर की तरफ करीब 700 ट्रैक्टर ट्रॉली बढ़ रही है. बता दें कि किसान नेताओं ने देश भर के किसानों को दिल्ली आने के लिए कहा था. इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है.

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार और किसान दोनों को पीछे हटना होगा, सरकार कानून वापस ले और किसान अपने घर चला जाएगा.

Bhartiya Kisan Union approaches the Supreme Court against the three #FarmLaws passed by the Parliament, claiming the laws will make farmers “vulnerable to corporate greed.” pic.twitter.com/esoIjC3vfB

सिंघू बॉर्डर पर किसान बड़ी संख्या में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की आशंका को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर कोविड-19 टेस्टिंग के लिए एक मोबाइल वैन सेट अप किया गया है. एसडीएम नॉर्थ ने यह प्रबंध किया है. एक वर्कर ने बताया कि उनका लक्ष्य हर दिन 200 लोगों का कोरोना टेस्ट करने का है. अभी तक की जांच में कोई कोरोना-पॉजिटिव नहीं पाया गया है. यहां सिर्फ एंटीजन टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, आरटी-पीसीआर टेस्ट भी किया जा रहा है.

Delhi: A mobile van set up for COVID19 testing at Singhu Border (Delhi-Haryana Border), by SDM North, where farmers are protesting

“Our target is 200 tests per day, we’ve tested 23 till now all are negative. We’re conducting both antigen & RT-PCR tests,” says a worker pic.twitter.com/JBgPZOBvL4

— ANI (@ANI) December 11, 2020