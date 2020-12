Farmers’ Protest: किसान आंदोलन के चलते 3 और बॉर्डर सील, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिया ये सुझाव

Farmers’ Protest: केंद्र सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के तीन और बॉर्डर बंद हो गए हैं. टिकरी बॉर्डर, झरोदा बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. बदूसराय बॉर्डर भी बंद है. हालांकि दोपहिया गाड़ियों की आवाजाही हो रही है. इसके अलावा नोएडा लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर को भी बंद कर गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से नोएडा लिंक रोड पर नहीं जाने को कहा है और एनएच-24 और डीएनडी के जरिए नोएडा जाने की सलाह दी है. इससे पहले, मंगलवार को सरकार और 35 किसान संगठनों के नेताओं के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुई बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी. गुरुवार को किसान नेताओं की एक बार फिर सरकार के साथ बैठक होगी.

Tikri border, Jharoda Border, Jhatikra Border are closed for any traffic movement. Badusarai Border is open only for two-wheeler traffic: Delhi Traffic Police https://t.co/RExg11vRbH

मंगलवार की रात को सैकड़ों किसान दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर इकट्ठे हुए. इस कारण एहतियात के तौर पर नोएडा से होकर दिल्ली से उत्तर प्रदेश में जाने वाले रास्ते पर स्थित चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया गया. दिल्ली पुलिस ने कहा कि जिन लोगों को नोएडा जाना है, वे गाजीपुर-अक्षरधाम फ्लाईओवर के नीचे से यू-टर्न लेकर और सराय काले खान होते हुए जा सकते हैं. चिल्ला गांव के पास ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बलों को भी लगाया गया है.

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर इकट्ठे हुए हैं. इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने लगभग सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर कंक्रीट बैरियर और मल्टीलेयर बैरिकेड लगा रखे हैं. इसके अलावा भारी पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है.

राजधानी दिल्ली को गुड़गांव और झज्जर-बहादुरगढ़ से जोड़ने वाले दो बॉर्डर पॉइंट्स को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है. इसके कारण शहर के कई हिस्सों को भारी जाम से जूझना पड़ रहा है.

केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के साथ 3 दिसंबर को तीन केंद्रीय मंत्रियों की बैठक के नतीजे सकारात्मक नहीं निकले. केंद्र सरकार ने नई समिति बनाकर इस मुद्दे का समाधान निकालने की बात कही थी जिसे किसानों ने ठुकरा दिया. हालांकि अभी दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे को लेकर कल फिर बैठक होगी.

