Farmers Protest: किसान अड़े, लगातार 5वें दिन प्रदर्शन जारी; राजधानी का यातायात बिगड़ा

Farmers’ Protest: किसान बिलों का विरोध कर रहे किसान दिल्ली की सीमा पर अड़े हैं. उनका विरोध प्रर्दशन सोमवार को लगातार पांचवे दिन जारी है. किसानों की तरफ से सरकार से सशर्त बातचीत की पेशकश ठुकरा दी गई है. सरकार का कहना किसान अपना विरोध प्रदर्शन पहले बुराड़ी ग्राउंड में करें उसके बाद बातचीत शुरू होगी. किसानों ने यह भी चेतावनी दी है कि वे राजधानी में आने वाले सभी पांच प्रवेश मार्गों को बंद कर देंगे. इस बीच, किसान प्रदर्शन के चलते ​से दिल्ली में ट्रैफिक भी काफी प्रभावित हुआ है. वहीं, जो किसान शनिवार को निरंकारी समागम ग्राउंड पहुंच गए हैं, उनका भी वहां प्रदर्शन जारी है. अब सरकार के अगले कदम पर नजर टिकी हुई है.

दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर टिकरी बॉर्डर ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद है. हरियाणा जाने के लिए झारोदा, धानसा, दरौला, झाटीखेड़ा, बादुसरी, कपासहेड़ा, रजोकरी NH-8, बिजवासन, पालम विहार और डूंडाहेड़ा बॉर्डर खुले हैं.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि सिंघु बार्डर दोनों तरफ से बंद है. वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग का रुख करें. ट्रैफिक को मुकारबा चौक और जीटीके रोड से डायवर्ट किया गया है. यातायात बुरी तरह प्रभावित है. दिल्ली पुलिस ने सिग्नेजर ​ब्रिज से रोहिणी आने-जाने आउटर रिंग रोड, जीटीके रोड, एनएच44 और सिंघू बार्डर जाने से बचे.

दिल्ली-हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर जमा किसान प्रदर्शनकारियों को वालंटियर डॉक्टर मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं. एएनआई को एक डॉक्टर ने बताया, “हम सरकार से अपील करते हैं कि यहां जमा किसानों का कोरोना टेस्ट किया जाए. एक किसान को कोरोना होने से कई किसान उसकी चपेट में आ जाएंगे.

बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कहा कि इन कृषि सुधारों ने किसानों को नए अधिकार और अवसर दिए हैं और बहुत कम समय में उनकी परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है.

“We should conduct COVID-19 test here. If there’s any possibility of a super spreader, the disease might spread to other people which will be disastrous,” says a doctor. pic.twitter.com/QwFoqSADh4

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत पंजाब के किसान संगठनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्ताव खारिज कर दिया. अमित शाह ने एक वीडियो जारी कर आंदोलित किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत का न्योता दिया था. शाह ने कहा था कि अगर किसान उससे पहले वार्ता करना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली-हरियाणा सीमा पर मोर्चेबंदी छोड़कर दिल्ली में बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर जाना होगा.

रखी गई शर्त के बाद रविवार को 30 से अधिक किसान समूहों की बैठक हुई थी और उसके बाद उनके प्रमुखों ने फैसला किया है कि वे बुराड़ी नहीं जाएंगे क्योंकि वह एक खुली जेल है. वहीं, बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड पर पहुंच गए किसानों का कहना है कि वे वही करेंगे, जो किसान यूनियनों का फैसला होगा.

