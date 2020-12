Farmers Protest: सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत जारी

Farmers Protest: किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज पांचवें राउंड की बातचीत जारी है. विज्ञान भवन में हो रही बैठक के पांचवें दौर में किसान के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार को पिछली बैठक का लिखित जवाब देने को कहा. इसके लिए सरकार ने सहमति दी है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बातचीत को लेकर सकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई है कि किसानों से बातचीत बेहतर रहेगी और वे अपना आंदोलन वापस ले लेंगे. यह बैठक आज दोपहर दो बजे होगी. बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर पीएम मोदी के आवास पर पहुंच चुके हैं.

केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली के कई प्रवेश द्वार पर आज भी जारी है. दिल्ली से नोएडा लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. एक किसान का कहना है कि अगर आज की बैठक में किसानों के हक में फैसला नहीं आता है तो संसद का घेराव किया जाएगा.

Delhi: Farmers continue to hold a sit-in protest at Chilla border (Delhi-Noida Link Road) against the Centre’s #FarmLaws. A farmer says, “If anything concrete doesn’t happen in today’s meeting with the Central government then we will gherao the Parliament.” pic.twitter.com/4mPOeAm9Xm — ANI (@ANI) December 5, 2020

कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि सरकार बार-बार तारीख दे रही है, सभी संगठनों ने एकमत से फैसला लिया है कि आज बातचीत का आखिरी दिन है. किसान संयुक्त मोर्चा के प्रधान रामपाल सिंह का कहना है कि आज आर-पार की लड़ाई करके आएंगे, रोज-रोज बैठक नहीं होगी.

सभी टोल प्लाजा पर किसानों का कब्जे की चेतावनी

एक दिन पहले सिंघू बॉर्डर (हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर) पर डटे भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू-लखवाल) के जनरल सेक्रेटरी, हरविंदर सिंह लखवाल ने कहा था कि 5 दिसंबर को पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पुतले जलाए जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया है. एक दिन पहले 4 दिसंबर को लखवाल ने कहा कि किसानों ने अपनी बैठक में 8 दिसंबर को भारत बंद का एलान किया है. इसके दौरान किसान सभी टोल प्लाजा पर कब्जा कर लेंगे. उन्होंने सरकार को चेतावनी दिया है कि यदि इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में दिल्ली की शेष सड़कों को अवरूद्ध करने की योजना बनाई गई है.

सिंघू बॉर्डर पर डीएसजीएमसी भोजन व्यवस्था

दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है. एक वालंटियर का कहना है कि किसानों को हर दिन तीन बार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.

Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (DSGMC) prepares food for the farmers protesting at Singhu border (Delhi-Haryana). A volunteer says, “We are providing meals three times a day.” pic.twitter.com/vcnhXI80LY — ANI (@ANI) December 5, 2020

इन रास्तों के जरिए दिल्ली में प्रवेश बंद

गौतम बुद्ध विहार के नजदीक स्थित चिल्ला बॉर्डर पर किसान आंदोलन के कारण नोएडा से दिल्ली ट्रैफिक मूवमेंट को बंद कर दिया गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुझाव दिया है कि नोएडा से दिल्ली आने के लिए नोएडा लिंक रोक पकड़ने की बजाए डीएनडी का प्रयोग करें. गाजियाबाद से दिल्ली आने के लिए एनएच-24 पर स्थित गाजीपुर बॉर्डर बंद है.

दिल्ली- हरियाणा बॉर्डर सिर्फ दोपहिया गाड़ियों की आवाजागी के लिए खुला हुआ है. हरियाणा जाने के लिए धंसा, दौरेला, कापसहेड़ा, राजोकरी एनएच-8, बिजवासव/बजघेरा, पालम विहार और डुंडहेड़ा के रास्ते खुले हुए हैं.