Bharat Bandh Tomorrow: मंगलवार को भारत बंद; बाहर निकलने के पहले जानें क्या रहेगा बंद, कहां रहेगी छूट

Bharat Bandh on 8 December 2020: नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों को विरोध प्रदर्शन 12वें दिन भी जारी है. किसानों ने कल 8 दिसंबर को इसी के चलते भारत बंद का एलान किया है. इस बंद को कई राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों का समर्थन मिल रहा है. भारत बंद को बहुजन समाजवादी पार्टी यानी BSP का भी समर्थन मिला है. इसके पहले कांग्रेस, डीएमके, सपा, आम आदमी पार्टी और टीआरएस जैसे दल इसका समर्थन कर चुके हैं. सरकार और किसानों के बीच फिलहाल कई दौर की मीअिंग अबतक बेनतीजा रही है. अगले दौर की मीटिंग 9 दिसंबर को होनी है, लेकिन उसके पहले ही 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का एलान किया है. 8 दिसंबर को आम आदमी को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

किसान नेताओं ने 8 दिसंबर को शांतिपूर्ण भारत बंद बुलाया है. यह सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक चलेगा. इस दौरान दुकानें और कारोबार बंद रहेंगे. हालांकि एंबुलेंस एवं आपात सुविधाओं को किसान नेताओं ने बंद से छूट देने का एलान किया है. किसान नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बंद के समर्थन में आने की बात कही है. 11 राजनीतिक दलों के अलावा 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने भी बंद का समर्थन किया है.

भारत बंद सुबह 8 बजे से शाम तक चलेगा. इस दौरान दुकानें और ज्यादातर कारोबार को बंद रखने की अपील की गई है. हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी. यहां तक कि दूध, फल और सब्जी पर भी रोक रहेगी.

वहीं इस बंद के दौरान पहले से तय शादी के कार्यक्रमों को जारी रखने की छूट दी गई है. एंबुलेंस और इस तराह की इमरजेंसी सर्विसेज भी छूट के दायरे में आएंगी. किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से रखा गया है. उनका कहना है कि अगर किसी ने हिंसा करने की कोशिश्या की तो हम उनके खिलाफा भी कार्रवाई करेंगे. यह भी कहा कि आगे भी सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो यह आंदोलन और तेज होगा.

कांग्रेस, CPM, CPI, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK), आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्‍ट्र समिति, राष्‍ट्रीय जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, BSP, राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, गुपकार गठबंधन और AIMIM.

कई व्‍यापारिक यूनियनों और संगठनों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है. इनमें ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमिटी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, ऑल इंडिया बैंक एम्‍प्‍लॉयीज असोसिएशन, ऑल इंडिया बैंकिंग ऑफिसर्स असोसिएशन और इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस शामिल हैं.

BSP प्रमुख मायावती ने भारत बंद का समर्थन किया है. मायावती ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से किसानों की मांगें मानने की अपील की है. वहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज किसानों से मिलने सिंधु बॉर्डर जाएंगे. केजरीवाल यहां पर मौजूद किसानों के लिए हो रही व्यवस्था का जायजा लेंगे.

किसानों के आंदोलन को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में CrPC की धारा 144 लागू कर दी गई है. नोएडा पुलिस कमिश्‍नर ने कल बुलाए गए भारत बंद के सिलसिले में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान नेताओं से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को प्रदर्शन स्थलों से घर वापस भेजने की अपील की है.

सितंबर में लागू 3 कृषि कानूनों को सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार बताया है. वहीं, प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका जताई है कि नये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.