NHRC on Farmer Protest: मानवाधिकार आयोग ने किसान आंदोलन के ‘बुरे असर’ पर केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस, कांग्रेस ने कहा, अपनी भूमिका की विकृत व्याख्या कर रहा NHRC

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने केंद्र और दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को किसान आंदोलन के कथित ‘बुरे असर’ को लेकर नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि लंबे अरसे से जारी किसान आंदोलन का औद्योगिक इकाइयों और परिवहन पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है.

आयोग ने चारों राज्यों के मुख्य सचिवों के अलावा यूपी, हरियाणा और राजस्थान के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इस बारे में नोटिस भेजे हैं. इन नोटिस में सभी अफसरों से पूछा गया है कि इस सिलसिले में उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है? इसके साथ ही आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ (IEG) और दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से भी किसान आंदोलन के दुष्प्रभावों के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है.

कांग्रेस पार्टी ने मानवाधिकार आयोग के इस कदम की कड़ी आलोचना की है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल ने ट्विटर पर लिखा है, “संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार चार्टर के अनुच्छेद 20 में कहा गया है : ‘शांतिपूर्ण सभा और संगठन की स्वतंत्रता का अधिकार हर किसी को है.’ लेकिन भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी भूमिका की विकृत व्याख्या करते हुए पुलिस को शांतिपूर्ण सभा के ‘बुरे प्रभावों’ पर नोटिस भेज रहा है!”

Article 20 of UN Human Rights Charter says:

‘Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.’

But in India, NHRC perversely defines its role to send notices to police regarding ‘adverse impact’ of peaceful assembly! https://t.co/AbGVMEZWlF

— Gurdeep Singh Sappal (@gurdeepsappal) September 14, 2021