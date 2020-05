मशहूर ज्योतिषी बेजान दारूवाला का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

मशहूर ज्योतिषी बेजान दारूवाला (Bejan Daruwalla) का शुक्रवार को अहमदाबाद में निधन हो गया. उनकी उम्र 90 साल में है. उन्हें निमोनिया जैसे लक्षणों की शिकायत थी और उन्हें शहर के अपोलो अस्पताल में एक हफ्ते पहले भर्ती किया गया था. दो दिन पहले उनकी स्थिति खराब हुई थी और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. वे अपने पीछे दो बेटों और एक बेटी को छोड़ गए हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके बेटे ने बताया कि उनकी मौत कोरोना वायरस की वजह से नहीं, बल्कि निमोनिया से हुई है. उनकी मौत का कारण दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होना है.

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने ट्वीट किया कि वे ज्योतिष बेजान दारूवाला के निधन से दुखी हैं. वे आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं. उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अहमदाबाद के कारोबारी और दारूवाला के दोस्त बेहराम मेहता ने कहा कि वे केवल एक भव्य अंतिम संस्कार चाहते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से वे नहीं हो पाएगा.

Saddened by the demise of renowned Astrologer Shri Bejan Daruwalla. I pray for the departed soul. My condolences. Om Shanti…

नहीं रहे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, 74 साल की उम्र में निधन

बेजान दारूवाला ने कुछ हाई-प्रोफाइल राजनेताओं ने बारे में भी भविष्यवाणी की थी जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं. उनकी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, बेजान दारूवाला को पिछले 1000 घंटे में 100 महान ज्योतिषी में से एक माना गया है. बेजान दारूवाला को वैदिक और पश्चिमी ज्योतिष, I-Ching, Tarot, Numerology, tKabalah और Palmistry के सिद्धांतों को मिलाने वाला जाना जाता था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.