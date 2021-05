Alert! फर्जी Cowin वैक्सीन रजिस्ट्रेशन ऐप को लेकर सरकार की चेतावनी, ये 5 फाइलें न करें डाउनलोड

Fake Covid Vaccine Registration: भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है. 1 मई से 18+ को भी वैक्सीन की डोज लगवाने की मंजूरी मिल चुकी है लेकिन अधिकतर जगहों पर स्टॉक की किल्लत के चलते इन्हें वैक्सीन नहीं लग पा रही है. वैक्सीन सप्लाई की शॉर्टेज के चलते लगभग सभी वैक्सीनेशन स्लॉट्स बुक हो चुके हैं. ऐसे में अधिकतर लोग कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए लगातार खाली स्लॉट देख रहे हैं ताकि इसकी डोज लगवा सकें. कुछ आपराधिक तत्व कोविन के नाम से फर्जी वैक्सीन रजिस्ट्रेशन ऐप्स के जरिए यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारियों को जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं. इसे लेकर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने लोगों को फर्जी ऐप्स से सावधान किया है. ये एप्स एसएमएस के जरिए फैलाए जा रहे हैं. CERT-In ने सभी लोगों से पांच ऐसी फाइल्स को डाउनलोड नहीं करने की सलाह दी है जो यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारियां चुरा सकती हैं.

CERT-In के मुताबिक इन एसएमएस के जरिए यूजर्स को फर्जी ऐप्स के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑफर दिया जा रहा है. हर मैसेज का कंटेट एक-दूसरे से भिन्न हो सकता है लेकिन ये एंड्रॉयड फोन यूजर्स को रजिस्ट्रेशन ऐप्स के APK फाइल्स डाउनलोड कर इंस्टॉल करने के लिए कहती हैं. एसएमएस के साथ डाउनलोड लिंक भी भेजा जा रहा है. CERT-In ने पांच APK फाइल्स को लोगों से डाउनलोड नहीं करने की सलाह दी है. ये एपीके फाइल्स Covid-19.apk, Vccin-Apply.apk, Cov-Regis.apk, Vaci__Regis.apk, और MyVaccin_v2.apk हैं.

CERT-In ने पाया कि ये ऐप्स जिस स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो रही हैं, उसके कांटैक्ट लिस्ट के लोगों को भी इसे डाउनलोड करने के लिए एसएमएस कर रही हैं. नियामक ने लोगों से इस ऐप द्वारा मांगी गई मंजूरी को अप्रूव करने से चेताया है. ये फर्जी ऐप यूजर्स के पासवर्ड समेत अन्य व्यक्तिगत जानकारियां चुरा सकती हैं. CERT-In ने लोगों को ऐसे सभी फर्जी डोमेन्स, ई-मेल्स और टेक्स्ट मैसेजेज और फोन कॉल्स से दूर रहने को कहा है जो कोरोना वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन का झूठा दावा करती हैं. वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ

cowin.gov.in ही आथेंटिक है. कुछ ऐप्स और वेबसाइट्स जरूरी स्लॉट अपडेट्स दे रही हैं लेकिन यहां पर सिर्फ खाली स्लॉट की जानकारी मिल रही है रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना होगा.

