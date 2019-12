खुशखबरी! नोएडा से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क– V तक मेट्रो से कर सकेंगे सफर, UP सरकार ने एक्सटेंशन लाइन को दी मंजूरी

Extension line of Noida- Gr Noida metro approved by UP govt

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो की एक्सटेंशन लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी. नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) के अधिकारियों ने बताया कि एक्सटेंशन मेट्रो लिंक नोएडा के सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क- V तक होगी. इस रेल लाइन की लंबाई 14.95 किमी होगी और लागत 2682 करोड़ रुपये आएगी. यह लाइन दोनों शहरों को दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में जोड़ेगी.

NMRC की मैनेजिंग डायरेक्टर रितु महेश्वरी के मुताबिक, मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो की एक्सटेंशन रेल लाइन को मंजूरी दी गई. औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि इ प्रॉजेक्ट के अगले तीन सालों में पूरा होने की उम्मीद है.

अधिकारियों के मुताबिक, नई लाइन के जरिए गौर सिटी और नोएडा एक्सटेंशन के घनी आबादी वाले इलाकों के एक्वा लाइन और ब्लू लाइन मेट्रो नेटवर्क से जुड़ने की उम्मीद है. एक्वा लाइन मेट्रो नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ती है. इसका उद्घाटन इस साल जनवरी में हुआ था.

नोएडा मेट्रो की एक्सटेंशन लाइन के अलावा यूपी कैबिनेट ने कुल 34 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. इनमें डिफेंस इंडस्ट्रियल एयरो स्पेस एंड एम्प्लॉयमेंट नीति में संशोधन, एनसीआर नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में लिटिगेशन में फंसी जमीनों को जीरो पीरियड का लाभ, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी आदि शामिल हैं.

