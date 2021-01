COVID-19 वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे बन गई, किस तरह करती है काम? जानिए इससे जुड़े हर सवाल के जवाब

Covi19 Explained: भारत में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है. पहले चरण में अब तक वैक्सीन की दो डोज में एक डोज 7 लाख से अधिक लोगों को दी जा चुकी है. डॉक्टर्स और अन्य हेल्थकेयर वर्कर्स समेत कुछ लोगों को वैक्सीन का टीका लेने से झिझक हो रही है. इसकी वजह से वैक्सीन को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं जैसेकि वैक्सीन किस तरह कार्य करती है और कोरोना वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे बन गई आदि.

वैक्सीन को वैज्ञानिक तरीकों से तैयार किया जाता है. अगर इसे बनाने में डेटा और तथ्यों के आधार पर साइंटिफिक मेथड और प्रॉसेस को फॉलो किया गया है तो इसे लेकर कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए.

वैक्सीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक तरह से रोग पैदा करने वाले वायरस या बैक्टीरिया के समान होता है जिसे पैथोजेन कहते हैं. जब इसका टीका लगाया जाता है तो यह शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को प्रशिक्षण देता है और एक मेमोरी (याददाश्त) तैयार करता है. जब कोई वायरस या बैक्टीरिया (पैथोजेन) भविष्य में शरीर को संक्रमित करता है, तो मेमोरी इसे खत्म करने के लिए तुरंत तैनात हो जाती है और शरीर में रोग पैदा नहीं कर पाता है.

वैक्सीन के चलते कई रोगों पर जीत हासिल की जा चुकी है. स्मालपॉक्स की समाप्ति और पोलियो की लगभग समाप्ति के अलावा वैक्सीन के कारण 20 अन्य जानलेवा रोगों से सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी है जिससे सालाना 20-30 लाख लोगों की मौत हो सकती थी. भारत में यूनिवर्सल इम्यूनिजेशन प्रोग्राम दुनिया में सबसे बड़ा है और इसके तहत हर साल करीब 2.6 करोड़ बच्चों का टीकाकरण होता है. एक अनुमान के मुताबिक बच्चों के टीकाकरण पर एक डॉलर (72.98 रुपये) किए गए खर्च से अर्थव्यवस्था में 44 डॉलर (3211.01 रुपये) जुड़ता है क्योंकि इससे बचपन में टीकाकरण से वे बड़े होने पर स्वस्थ रहेंगे और जीडीपी में अहम योगदान करेंगे.

यह भी पढे़ं- Airtel कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर; ऑनलाइन पेमेंट में ठगी से बचाएगा ये खास फीचर, सर्विस पूरी तरह फ्री

वैक्सीन तैयार होने में कई वर्ष लग जाते हैं. सबसे पहले रिसर्च लैब में एक प्रूफ ऑफ कांसेप्ट तैयार किया जाता है. फिर उसके बाद स्थाई और हाईली प्योर प्रॉडक्ट्स के लिए कंट्रोल्ड मैनुफैक्चरिंग प्रॉसेसेज डेवलप किए जाते हैं. इसके बाद उसका जानवरों पर परीक्षण किया जाता है. फिर सेफ्टी और प्रभावी क्षमता जांचने के लिए इंसानों पर उसका परीक्षण किया जाता है. इंसानों पर क्लीनिकल ट्रॉयल तीन चरणों में किया जाता है.

महामारी ने सुरक्षा से समझौता किए बिना वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर लगने वाले समय को कम करने का बड़ा अवसर दिया है. नियामकों ने आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी (EUA) देना शुरू किया है. इसके तहत पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के समय वैक्सीन को उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाता है. हालांकि इस मैकेनिज्म में सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जाता है और इसमें फेज 1 और फेज 2 का रिव्यू किया जाता है. इसके अलावा फेज 3 फॉलोअप में करीब दो महीने (अमेरिकी नियामक एफडीए) या 70 दिनों (यूरोपियन मेडिकल एजेंसी) के डेटा का भी मूल्यांकन किया जाता है. वैक्सीन की प्रभावी क्षमता के लिए अंतरिम विश्लेषण भी किया जाता है. इसके बाद संक्रमण के अधिक खतरे को देखते हुए वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग के लिए मंजूरी दी जाती है.

भारत में भारत बॉयोटेक की कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठाए गए क्योंकि अभी यह क्लीनिकल ट्रॉयल मोड में है. इसके अलावा इसे बैकअप वैक्सीन के तौर पर कहा गया और अन्य वैक्सीन की तुलना में इसे कम बेहतर कहा गया. हालांकि कोवैक्सीन जांची परखी तकनीक पर आधारित है और आमतौर पर इसे सुरक्षित माना जाता है.

कोरोना वायरस अन्य आरएनए वायरस की तुलना में धीमी गति से म्यूटेट हो रही है. इसके बावजूद ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में में इसके नए वैरिएंट सामने आए और अब यह भारत समेत 50 देशों में फैल चुका है. इन वायरसों के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव आया है जिसके कारण वे आसानी से शरीर की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर पा रही हैं. एक आकलन के मुताबिक कोरोना वायरस का यूके वैरिएंट 30-70 फीसदी अधिक तेजी से फैल रहा है. आरंभिक डेटा के मुताबिक कोरोना संक्रमण से उबर चुके लोगों के ब्लड सीरम के जरिए कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है, चाहे वह म्यूटेंट हो गया हो.

वैक्सीन के असफल होने पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है. जिन लोगों को वैक्सीन लगवाने के बावजूद कोरोना संक्रमण हुआ है, उनकी जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता लग सके कि कोरोना के किस वैरिएंट से वह संक्रमित हुए हैं. इसके अलावा अभी इस पर अध्धयन किया जाना बाकी है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों या वैक्सीनेटेड लोगों को सीरम से इस वैरिएंट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है या नहीं.

अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जा रही है. अभी तक उपलब्ध डेटा के मुताबिक जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, उनमें जो एंटीबॉडीज बनती है, वह तीन से पांच महीने तक रहती है. हालांकि शरीर की प्रतिरोधी क्षमता कुछ और समय तक रक्षा करने में सक्षम है. ऐसे में अगर वैक्सीन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है तो जिन लोगों को एक बार कोरोना संक्रमण हो चुका है, वे कुछ महीने तक रुक सकते हैं. हालांकि भारत में अभी इसकी आपूर्ति के शॉर्टेज होने के चांसेज कम हैं.

(लेख: शाहिद जमील, वायरोलॉजिस्ट्स, अशोका यूनिवर्सिटी के त्रिवेदी स्कूल ऑफ बॉयोसाइंसेज के निदेशक और वीरेंदर सिंह चौहान, आईसीजीईबी के पूर्व निदेशक, मलेरिया के खिलाफ वैक्सीन बनाने में बड़ी भूमिका)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.