Exit Poll Results 2021: पश्चिम बंगाल में ममता की वापसी के आसार,असम में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार

Exit Poll Results 2021 Highlights in Hindi: असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल गुरुवार को आ चुके हैं. ज्यादातर सर्वेक्षणों के रुझान यही बता रहे हैं कि बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के किले को ढहाने में नाकाम रही है. हां, वो सौ से ज्यादा सीटें जीतकर वहां तृणमूल कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंद्वी बनकर जरूर उभरती नजर आ रही है. लेकिन बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरह से अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, उसे देखते हुए उसके समर्थकों को सत्ता न मिलने पर निराशा हो सकती है. हालांकि दो सर्वेक्षण ऐसे भी हैं, जो कांटे की टक्कर में बीजेपी को टीएमसी से आगे निकलता हुआ दिखा रहे हैं.

एग्जिट पोल के रुझानों में बीजेपी के लिए राहत बात यह है कि असम में वह एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है. हालांकि ज्यादातर सर्वेक्षणों के मुताबिक जीत का मार्जिन ज्यादा नहीं है. जिसके चलते कांग्रेस अब भी यही दावा कर रही है कि असल नतीजों में इस बार जीत उसी की होगी. बहरहाल, फिलहाल तो असम के चुनावी रुझान बीजेपी के पक्ष में ही नजर आ रहे हैं. तमिलनाडु में ज्यादातर सर्वेक्षण दस साल बाद डीएमके-कांग्रेस गठबंधन को सत्ता हासिल करते हुए दिखा रहे हैं. जबकि केरल में एक बार फिर लेफ्ट की सरकार बनने की बात कही जा रही है.

ETG Research

टीएमसी-164-176; बीजेपी-105-115; कांग्रेस-लेफ्ट गठबंधन-10-15

P-MARQ survey

टीएमसी-152-172; बीजेपी-112-132; कांग्रेस-लेफ्ट गठबंधन-10-20

ABP C-Voter

टीएमसी: 152-164; बीजेपी: 109-121; कांग्रेस-लेफ्ट गठबंधन: 14-25

CNN News18

टीएमसी-162; बीजेपी-115; कांग्रेस-लेफ्ट गठबंधन-15

Republic TV-CNX

टीएमसी-128-138; बीजेपी-138-148; कांग्रेस-लेफ्ट गठबंधन-11-21

इंडिया टुडे- एक्सिस माई इंडिया

टीएमसी-130-156; बीजेपी-134-160; कांग्रेस-लेफ्ट गठबंधन-0-2

ABP-C Voter

एनडीए: 58-71; कांग्रेस+: 53-66; अन्य: 0-5

P-MARQ

एनडीए-62-70; कांग्रेस+-56-64; अन्य-0-4

इंडिया टुडे- एक्सिस माई इंडिया

एनडीए-75-85; कांग्रेस+-40-50; अन्य-1-4

रिपब्लिक टीवी-CNX

एनडीए-74-84; कांग्रेस+-40-50; अन्य-1-3

इंडिया टुडे- एक्सिस माई इंडिया

LDF: 104-120, UDF: 20-36, NDA: 0-2

रिपब्लिक टीवी-CNX

LDF: 72-80, UDF: 58-64, NDA: 1-5

रिपब्लिक टीवी-CNX

AIADMK गठबंधन-58-68; DMK गठबंधन-160-170; AMMK गठबंधन-4-6

P-MARQ

AIADMK गठबंधन-40-65; DMK गठबंधन-165-190; AMMK गठबंधन-1-3

रिपब्लिक टीवी-CNX

NDA: 16-20, SDA: 11-13

ABP-C Voter

NDA: 19-23; SDA: 6-10 seats; अन्य 1-2

