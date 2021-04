पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव, AIIMS दिल्ली में भर्ती कराए गए

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है. उन्हें सोमवार को दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. मनमोहन सिंह को पिछले साल मई में भी एम्स में भर्ती कराया गया था, जब उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी.

डॉक्टर मनमोहन सिंह की साल 2009 में कार्डियोवस्कुलर थोरैसिक सर्जन और एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन डॉ रमाकांत पांडा ने बायपास कार्डिएक सर्जरी की थी. वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व पीएम को जल्दी रिकवरी के लिए शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, प्रिय डॉ मनमोहन सिंह जी, आपको जल्द रिकवरी के लिए शुभकामनाएं. भारत को इस मुश्किल समय में आपके मार्गदर्शन और सलाह की जरूरत है.

Wishing you a speedy recovery. India needs your guidance and advice in this difficult time.

कांग्रस नेता और तिरुवन्नतपुरम के सांसद शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा कि यह सुनकर दुख हुआ. डॉ मनमोहन सिंह को जल्द और पूरी रिकवरी के लिए शुभकामनाएं. वे ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र का विवेक रखने वाले बन गए हैं. हम सब को उनके स्वस्थ होने की जरूरत है.

