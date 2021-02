Jan Rasoi: सिर्फ 1 रुपये में मिल जाएगा भरपेट खाना, गौतम गंभीर ने शुरू की एक और जन रसोई

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के न्यू अशोक नगर में जन रसोई कैंटीन की शुरुआत की है. भाजपा सांसद गंभीर इससे पहले एक और जन रसोई कैंटीन शुरू कर चुके हैं. गंभीर ने अपने संसदीय क्षेत्र के गांधीनगर में पिछले साल 24 दिसंबर 2020 को पहली जन रसोई की शुरुआत की थी. गौतम गंभीर फाउंडेशन के जरिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर महज 1 रुपये में लोगों को हेल्दी खाना उपलब्ध करा रहे हैं.

दिल्ली में अब दो स्थानों पर जन रसोई की शुरुआत हो चुकी है. गौतम गंभीर फाउंडेशन के इन दोनों जन रसोई के जरिए हर दिन करीब 2 हजार लोगों को स्वच्छ और पौष्टिक आहार मिल सकेगा. गौतम गंभीर ने आज दूसरे जन रसोई की शुरुआत करते हुए कहा कि पेट भरा हो तो दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकता है.

पिछले साल इस फाउंडेशन ने दिसंबर 2020 में राजधानी दिल्ली में गंभीर के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में जन रसोई ‘एक आशा’ की शुरुआत की थी. इसके तहत लोगों को महज 1 रुपये में खाना खिलाया जा रहा है. कोरोना महामारी के दौर में शुरू किए गए इस जन रसोई में सभी प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और लोगों को साफ व स्वस्थ खाना उपलब्ध कराया जा रहा है. कोरोना महामारी के चलते लोगों को खाना परोसने से पहले जन रसोई को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाता है.

With the opening of second Jan Rasoi in Ashok Nagar, we will now be able to feed around 2000 people daily with clean and nutritious food! #DelhiSecondJanRasoi #FoodForAll pic.twitter.com/LrZHfN3Xdf

गौतम गंभीर फाउंडेशन ने 24 दिसंबर 2020 को दिल्ली के गांधीनगर में जन रसोई की शुरूआत की थी. इसके एक महीने के भीतर 25 जनवरी 2021 तक जन रसोई में महज 1 रुपये में 30 हजार से अधिक लोगों ने भोजन किया. गौतम गंभीर फाउंडेशन ‘सब के लिए खाना’ (फूड फॉर ऑल) के उद्देश्य से दिल्ली में में महज 1 रुपये में ही खाना उपलब्ध करा रही है.

