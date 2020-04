तबाही के साथ कुछ अवसर भी लाया है कोरोना, सप्लाई चेन में भारत बन सकता है ग्लोबल नर्व सेंटर: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को एक लिंक्डइन पोस्ट के जरिए कोरोनावायरस से भारत के लिए पैदा हो रहे अवसरों के बारे में जानकारी दी. साथ ही इस महामारी का मिलकर सामना करने पर भी जोर दिया. पीएम मोदी ने कहा कि कोविड19 महामारी नस्ल, धर्म, रंग, जाति, पंथ, भाषा या सीमाओं को नहीं देखती है. इसलिए हमारी कोशिश और प्रतिक्रिया एकता और भाईचारे की प्रधानता वाली होनी चाहिए. हम सब इससे एक साथ जूझ रहे हैं.

आगे कहा कि यह ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करने का वक्त है, जिसमें धरती के गरीबों व वंचित लोगों की देखभाल को प्रधानता दी जानी चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि हर संकट एक अवसर लाता है और कोरोना वायरस के साथ भी ऐसा ही है. यह इस बात का मूल्यांकन करने का वक्त है कि अब सामने आने वाले नए अवसर क्या हो सकते हैं.

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत कोरोनावायरस महामारी के खत्म होने के बाद फिजिकल व वर्चुअल का एक सही मिश्रण बनकर जटिल मॉडर्न मल्टीनेशनल सप्लाई चेन में ग्लोबल नर्व सेंटर के तौर पर उभर सकता है. इसलिए आइए उस वक्त के लिए आगे बढ़ें और इस मौके का फायदा उठाएं.

India, with the right blend of the physical and the virtual can emerge as the global nerve centre of complex modern multinational supply chains in the post COVID-19 world. Let us rise to that occasion and seize this opportunity: PM @narendramodi

