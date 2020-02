ESIC चला रहा है ‘विशेष सेवा पखवाड़ा’, नकद लाभ के पेमेंट से लेकर शिकायतों तक का होगा निपटारा

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का गठन हुए 68 साल पूरे हो चुके हैं. 24 फरवरी को ESIC ने अपना स्थापना दिवस मनाया. इस मौके पर निगम ने विशेष सेवा पखवाड़े (Special Services Fortnight) का आयोजन किया है. यह 24 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च 2020 तक रहेगा. इस दौरान ESIC के कार्यालयों/अस्पतालों में विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है.

विशेष सेवा पखवाड़े के तहत कैपों में ESI लाभार्थी जिन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, उनमें से कुछ इस तरह हैं…

ESIC is observing its 68th Foundation Day on 24.2.2020 & Special Services Fortnight from 24.2.2020 to 10.3.2020 by organising special Camps at ESIC offices/Hospitals for payments of cash benefits and clearance of pending bills of IPs and channel partners of #ESIC #68yearsofESIC pic.twitter.com/CMPxvxN1Iv

कर्मचारी राज्य बीमा भारत के संगठित क्षेत्र के श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए है. यह उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है और किसी आकस्मिकता जैसे बीमारी, प्रसूति या मृत्यु, रोजगार के दौरान चोट या बीमारी के कारण विकलांगता आदि में उनकी और उनके आश्रितों की सहायता करती है. ईएसआई स्कीम में इंप्लॉई व एंप्लॉयी दोनों की ओर से अंशदान किया जाता है.

हाल ही में ESIC ने ESI स्कीम में किए जाने वाले मासिक योगदान को इंप्लॉई व एंप्लॉयर दोनों के लिए कम कर दिया है. एंप्लॉयर्स के लिए मासिक योगदान पहले इंप्लॉई की सैलरी का 4.75 फीसदी था, जिसे अब 3.25 फीसदी कर दिया गया है. वहीं इंप्लॉई के लिए इस योगदान को सैलरी के 1.75 फीसदी से घटाकर 0.75 फीसदी कर दिया गया है.

इसके अलावा ESIC ने नए क्षेत्रों में मेडिकल केयर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत के साथ साझेदारी भी की है. ESI स्कीम में इंप्लॉई को मिलने वाले प्रमुख फायदे इस तरह हैं-

Note: अधिक जानकारी निकटतम ESIC कार्यालयों/अस्पतालों और संबंधित कैंपों से ली जा सकती है.

