नए टैक्स स्लैब का लेना है फायदा तो कंपनी को दें जानकारी, वर्ना पहले की तरह TDS कटेगा: CBDT

अगर किसी कर्मचारी को बजट 2020 में लाए गए नए वैकल्पिक इनकम टैक्स सिस्टम का फायदा लेना है तो उसे पहले अपने नियोक्ता को इस बारे में बताना होगा. यह फरमान CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने जारी किया है. इस बारे में आयक​र विभाग (Income Tax Department) ने ट्वीट करके भी जानकारी दी है. CBDT ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि कर्मचारियों को चालू वित्त वर्ष के दोरान नई आयकर प्रणाली को अपनाने की अपनी मंशा के बारे में नियोक्ता को अवगत कराना होगा ताकि वह वेतन का भुगतान करते समय उसी के अनुरूप TDS (स्रोत पर कर कटौती) काट सके.

सर्कुलर में कहा गया है, ‘‘अगर कर्मचारी इस तरह की सूचना नहीं देता है तो नियोक्ता आयकर कानून की धारा 115बीएसी के प्रावधानों को विचार में लिए बिना ही TDS की गणना करेगा. अन्यथा दूसरी स्थिति में कटौती करने वाला नियोक्ता कर्मचारी की कुल आय की गणना और उस पर आयकर कानून की धारा 115बीएसी के प्रावधानों के तहत TDS तेयार करेगा.’’

(2/2)Employee to intimate employer of intention to opt for new concessional rates.Intimation so given will be applicable for the year &can't be modified.However,employee will continue to have the right to exercise such option or continue with earlier scheme at time of filing ITR.

