Economic Survey 2020: बजट सत्र शुरू, अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा- चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत

Economic Survey 2020, Union Budget 2020 Economic Survey: बजट 2020 को पेश किए जाने से ठीक पहले आज 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) की रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी. इसे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सदन में पेश करेंगी. संसद का बजट सत्र भी आज से शुरू हुआ है. इस मौके पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया. पेश हैं इस अभिभाषण के कुछ अंश…

आर्थिक सर्वे पेश किए जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हम सभी को सुनिश्चत करना चाहिए कि इस बजट सत्र में हम इस दशक की मजबूत नींव रखें. यह सत्र मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों पर केन्द्रित होगा. मैं चाहता हूं कि संसद के दोनों सदनों में इन मुद्दों पर व्यापक, सार्थक चर्चा हो. आगे कहा कि दलितों, महिलाओं और उत्पीड़न का सामना कर रहे लोगों को सशक्त बनाना हमारी सरकार की पहचान रही है और हम इस प्रयास को जारी रखना चाहते हैं.

PM Modi: We all should make sure that in this session, we lay a strong foundation for this decade. This session will be focussed mainly on economic issues. I want that in both houses there are good debates on these issues. #BudgetSession pic.twitter.com/VzLxr1rqFL

