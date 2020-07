गुजरात, असम और हिमाचल में भूकंप के झटके, राजकोट में 4.5 रही तीव्रता

Tremors in Rajkot Gujarat, Una Himachal and Karimganj Assam: भारत के तीन राज्य असम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश गुरुवार सुबह भूकंप के झटकों से दहल गए. गुजरात के राजकोट में सुबह 7:40 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.5 दर्ज की गई. इसी तरह कम तीव्रता वाले भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश के ऊना और असम के करीमगंज में दर्ज किए गए. अभी तक भूकंप के झटकों में किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है. कई जगहों पर झटके महसूस होते ही लोग घरों से निकल गए.

हिमाचल प्रदेश के ऊना में सुबह 4:47 बजे धरती हिली. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने की तीव्रता 2.3 दर्ज की गई. वहीं, असम के करीमगंज में गुजरात के बाद 7:57 बजे भूकंप के झटके आए, जिसकी 4.1 रही. ऊना में आए भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किमी पर था. हिमाचल प्रदेश में बीते 15 दिनों में 3 भूकंप आ चुके हैं. इससे पहले किन्नौर और चंबा में भूकंप आया था.

बता दें, आज के भूकंप के झटकों से पहले राजकोट में 15 और 16 जून को भी धरती हिली थी. 15 जून को आए भूकंप की तीव्रता 5.5 दर्ज की गई थी. गुजरात के भुज में 2001 में तगड़ा भूकंप आया था. इसमें हजारों लोगों की जान गई थी और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था.

देश में बीते कुछ महीनों से कई राज्यों में भूकंप के एक के बाद एक कई झटके महसूस किए गए. इनमें राजधानी दिल्ली, राजस्थान, मिजोरम, कश्मीर, नगालैंड जैसी जगहों पर बीते दिनों में कई बार भूकंप के झटके आए हैं.

