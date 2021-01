National Voter’s Day: आ गया डिजिटल वोटर ID कार्ड, स्मार्टफोन में रख सकेंगे सेव; ऐसे करें डाउनलोड

National Voter’s Day: भारत के नागरिक अब घर बैठे मोबाइल फोन या कंप्यूटर के जरिए मतदाता पहचान पत्र (voter Identity Card) डाउनलोड कर सकेंगे. कानून व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने सोमवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर वोटर आईडी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च किया. अब मतदाता वोटर आईडी की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर इसे डिजिटल फॉर्म में अपने पास रख सकेंगे. ई-इलेक्टर फोटो आईडी कार्ड, इलेक्टर फोटो आईडी कार्ड (EPIC, Voter ID) का एडिट न हो सकने वाला डिजिटल वर्जन है. डिजिटल वोटर आईडी कार्ड्स पर एक सिक्‍योर्ड QR कोड भी रहेगा. डिजिटल वोटर आईडी भी फिजिकल वोटर आईडी कार्ड की तरह ही मान्य होगा.

इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का कहना है कि ई-वोटर आईडी कार्ड को डिजिटल लॉकर में सेव किया जा सकता है और PDF फॉर्मेट में प्रिंट कराया जा सकता है. यह वोटर हेल्पलाइन ऐप, वेबसाइट https://voterportal.eci.gov.in/ और https://www.nvsp.in/ के जरिए एक्सेस किया जा सकेगा. चुनाव आयोग ई-वोटर आईडी कार्ड की सुविधा दो चरणों में लॉन्च कर रहा है. पहले चरण 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच, केवल नए वोटर्स जिन्‍होंने नवंबर-दिसंबर 2020 में वोटर कार्ड्स के लिए अप्‍लाई किया है और जिनका मोबाइल नंबर चुनाव आयोग के पास रजिस्‍टर्ड है, वही डिजिटल वोटर आईडी डाउनलोड कर पाएंगे.

1 फरवरी से सभी वोटर्स अपनी आईडी की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे. लेकिन इसके लिए मतदाता का मोबाइल नंबर चुनाव आयोग में रजिस्टर होना चाहिए. जिनका मोबाइल नंबर आयोग के साथ रजिस्टर नहीं है, उन्‍हें चुनाव आयोग को अपनी डिटेल्स री-वेरिफाई करानी होंगी और मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा. इसके लिए e-KYC करनी होगी. e-KYC में फेस लाइवलीनेस वेरिफिकेशन को पास करना होगा. उसके बाद KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा. इसके बाद ई-वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड होगा.

फिजिकल वोटर आईडी कार्ड प्रिंट होने और मतदाता तक पहुंचने में वक्त लगता है. वोटर आईडी की जल्द डिलीवरी और इस तक मतदाता की आसान पहुंच विक​सित करने के लिए डाउनलोड हो सकने वाले वोटर आईडी कार्ड को लाया जा रहा है. नागरिकों के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल मोड में पहले से उपलब्ध हैं.

नया वाहन खरीदने वालों के लिए बदल सकते हैं नियम, व्हीकल की कॉस्ट और बीमा प्रीमियम के लिए देने पड़ेंगे दो चेक

इलेक्टर फोटो आईडी कार्ड की शुरुआत 1993 में हुई थी. इन्हें पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाता है. वोटर आईडी कार्ड का ई-वर्जन इलेक्शन कमीशन की वर्षगांठ के मौके पर लॉन्च किया जा रहा है. इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी. पिछले कुछ सालों से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voter’s Day) के रूप में भी मनाया जाता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.