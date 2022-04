DDA Special Housing Scheme 2021 Allotment: डीडीए फ्लैट्स के लिए 18 अप्रैल को होगा ड्रा, दिल्ली में घर मिलने का पूरा है चांस, क्या है वजह?

DDA Special Housing Scheme 2021: अगर दिल्ली में अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में आवेदन किया था तो इसका फैसला अब कुछ दिनों में ही आने वाला है.

डीडीए के स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 के तहत जितने फ्लैट्स के लिए आवेदन मंगाए गए थे, उससे बहुत कम आवेदन प्राप्त हुए हैं.

यह स्कीम पिछले साल 23 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुई थी और 10 मार्च 2022 को बंद हुई थी और अब बुधवार (13 अप्रैल 2022) को ऑफिशियल मे इसके ड्रा के बारे में जानकारी दी है. Ambedkar Jayanti : संविधान निर्माता ही नहीं, दिग्गज अर्थशास्त्री भी थे डॉ अंबेडकर दोपहर 3 बजे अलॉटमेंट के लिए शुरू होगा ड्रा

डीडीए के एक सीनियर ऑफिशियल ने जानकारी दी है कि स्कीम के तहत फ्लैट्स के आवंटन के लिए ड्रा 18 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. यह रैंडम नंबर जेनेरेशन सिस्टम पर आधारित होगा और इसे जजों और डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा. आम लोग इस ड्रॉ का कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ड्रा का लाइव टेलीकॉस्ट देख सकेंगे. लाइव स्ट्रीमिंग का यूआरएल https://dda.golivecast.in/ है. पहले की योजनाओं में न बिक सके फ्लैट्स का ऑफर

डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 के तहत द्वारका, नरेला, रोहिणी और जसोला समेत अन्य कई इलाकों के 18335 फ्लैट्स का ऑफर दिया गया था. ये वे फ्लैट्स हैं जो पिछली हाउसिंग योजनाओं में बिक नहीं पाई थी. इन फ्लैट्स के लिए प्रकाशित विज्ञापनों के मुताबिक ये फ्लैट्स डिस्काउंट पर ऑफर किए गए हैं. डीडीए ब्रोचर के मुताबिक जसोला में एचआईजी कैटेगरी का सबसे महंगा फ्लैट 2.14 करोड़ रुपये का है. इस बार जितने फ्लैट्स ऑफर किए गए हैं, उसमें 205 एचआईजी, 976 एमआईजी, 11452 एलआईजी और 5702 ईडब्ल्यूएस/जनता फ्लैट्स हैं. अधिक से अधिक आवेदन मंगाने के लिए डीडीए ने इस बार ऐसे लोगों को भी योजना के तहत हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी थी जिनके पास या परिवार के सदस्यों के पास दिल्ली में कोई फ्लैट या प्लॉट हो.

