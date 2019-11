महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा: फडणवीस ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, उद्धव की अगुवाई में शिवसेना-कांग्रेस-NCP सरकार बनना तय

Maharashtra Government Formation: महाराष्ट्र का हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले NCP के अजीत पवार ने इस्तीफा दिया और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने भी दे दिया है. उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. फडणवीस ने इससे पहले प्रेस कांफ्रेंस में साफ कर दिया कि उनके पास बहुमत नहीं है.

फडणवीस के इस्तीफे के बाद अब राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को अपना संयुक्त नेता चुनने का फैसला किया है. शिवसेना 56 सीटों के साथ विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है. राज्य का कोई मुख्यमंत्री न रहने के बाद राज्यपाल ने भाजपा विधायक कालीदास कोलाम्बकर को महाराष्ट्र विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया. कोलाम्बकर वडाला से आठ बार के विधायक हैं.

राज्यपाल ने बुधवार को राज्य की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. इसमें प्रोटेम स्पीकर द्वारा 288 नव निर्वाचित ​विधायकों को शपथ दिलाए जाने के बाद फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा.

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान फडणवीस ने खासतौर से शिवसेना पर बड़ा हमला बोला और कहा कि तीनों पार्टियां सिर्फ सत्ता के लिए साथ आई हैं. उन्होंने कहा कि शिवसेना ने बेवजह मुख्यमंत्री पद का मुद्दा उठाया, उनसे कभी भी 50:50 की बात नहीं हुई थी.

देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया था. चुनाव में 105 सीट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. लिहाजा गवर्नर ने सबसे पहले हमें सरकार बनाने के लिए बुलाया. हमने शिवसेना के साथ सरकार बनाने की पूरी कोशिश की लेकिन शिवसेना ने जनता को धोखा दिया और पहले दिन से ही सौदेबाजी शुरू कर दी. हमारी पूरी कोशिश रही कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार बन जाए. लेकिन ​शिवसेना की जिद से ऐसा नहीं हो सका.

बीजेपी ने कभी भी 50-50 का वादा नहीं किया था. शिवसेना ने झूठ बोला, बेवजह सीएम पद को मुद्दा बनाया और दूसरी पार्टियों के साथ बातचीत शुरू कर दी. शिवसेना ने राज्यपाल को बताया कि सरकार बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्याबल नहीं है. उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के नतीजे पर पहुंचने में देरी की.

आगे कहा कि हमने तय किया था कि विधायकों की खरीद-फरोख्त नहीं की जाएगी. हमने किसी भी विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं की. फडणवीस ने फिलहाल नई सरकार को शुभकामनाएं देते हुए विपक्ष में बैठने की बात कही है.

Devendra Fadnavis: After this I'll go to Raj Bhavan and tender my resignation. I wish them all the best whoever will form the govt. But that will be a very unstable govt as there is huge difference of opinions. #Maharashtra pic.twitter.com/Wrhb4PE1rV

— ANI (@ANI) November 26, 2019