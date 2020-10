दिल्ली में कल से नहीं चलेंगे जेनरेटर, सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए मिलेगी छूट

दिल्ली में कल यानी 15 अक्टूबर से डीजल, पेट्रोल या केरोसिन से चलने वाले सभी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरटर को लोग चला नहीं सकेंगे. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने यह प्रतिबंध छोटे-बड़े सभी प्रकार के डीजल, पेट्रोल या केरोसिन से चलने वाले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटर पर लगाया है. हालांकि इस प्रतिबंध से जरूरी और आपात सेवाओं को छूट दी गई है. डीपीसीसी ने बिजली विभाग से उपभोक्ताओं को लगातार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है. इसके अलावा एयर एक्ट, 1981 के सेक्शन 31(A) के तहत दिए गए निर्दशों का उल्लंघन करने पर एयर एक्ट, 1981 के सेक्शन 37 के तहत कार्रवाई होगी.

Delhi Pollution Control Committee (DPCC) bans the use of Electricity Generator Set(s) of all capacities, run on diesel/petrol/kerosene from tomorrow, excluding essential/emergency services. #smog pic.twitter.com/C4aHX6htBv

डीपीसीसी द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक सभी डीएम, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डीसी, एनडीएमसी के चेयरमैन और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे. इसके अलावा ये सभी हर दिन की एक्शन रिपोर्ट डीपीसीसी को इ-मेल पर भेजेंगे.

