हल्के में न लें कोरोना; जबतक वैक्सीन नहीं आती, मास्क पहनें और सामाजिक दूरी रखें: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को लोगों से कहा कि वे कोरोनो वायरस महामारी को हल्के में नहीं लें. उन्होंने कहा कि जब तक कि वैज्ञानिक इस महामारी का टीका नहीं बना लते हैं, लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करें. मोदी ने कहा, ‘‘मुझे आपसे कुछ उम्मीदें हैं. आप मास्क पहनने के नियम का पालन करें और दो गज की दूरी बनाकर रखें. उन्होंने कहा, ‘‘आप सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें. परिवार में बड़े-बुजुर्गों का ख्याल रखें. ये चीजें महत्वपूर्ण हैं. कोरोनो वायरस को हल्के में न लें.’’

पीएम मोदी ने यह भी कहा, ‘‘जब तक कि वैज्ञानिक कोविड-19 के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार नहीं कर लेते हैं, तब तक ‘‘यह सामाजिक दूरी बनाकर रखने का ‘वैक्सीन’ खुद को महामारी से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है. यह एकमात्र समाधान है.’’ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर 20,050 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के शुभांरभ और बिहार के लिए कई और योजनाओं की शुरुआत करते हुए मोदी ने यह बात कही.

प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि वे सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से भी बचें. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बृहस्पतिवार को देश में संक्रमण के 95,735 नए मामले सामने आए हैं. महामारी से 1,172 और लोगों की मौत हुई है. इस तरह यह महामारी अब तक 75,062 लोगों की जान ले चुकी है. देश में कोरोना वायरस संक्रमण का आंकड़ा 44 लाख को पार कर गया है. अबतक 34,71,783 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं.

