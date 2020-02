ट्रम्प को ‘खमण’ और कॉर्न समोसा का स्वाद चखाएंगे सुरेश खन्ना; आज के मेन्यू में फूलगोभी, एप्पल पाई, काजू कतली और चाय भी

Donald Trump India Visit 2020, Menu Card: भारत यात्रा पर आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप सोमवार को जब कुछ देर के लिये यहां साबरमती आश्रम में ठहरेंगे तो उन्हें मशहूर गुजराती पकवान ‘खमण’ भी परोसा जाएगा. अहमदाबाद के ‘फॉर्च्यून लैंडमार्क होटल’ के शेफ (रसोइया) सुरेश खन्ना ने कहा कि अमेरिका से आ रहे अति विशिष्ट मेहमानों और उनके प्रतिनिधिमंडल को ”खमण” के अलावा फूलगोभी, कॉर्न समोसा, एप्पल पाई, काजू कतली और कई प्रकार की चाय पेश की जाएंगी.

मशहूर शेफ खन्ना को सोमवार दोपहर ट्रंप और उनके प्रतिनिधिमंडल के साबरमती आश्रम में ठहराव के दौरान उनके लिये खाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है. खन्ना ने कहा कि कल फॉर्च्यून लैंडमार्क होटल में हम सभी के लिये महत्वपूर्ण दिन है. हमने उनके लिये लंबी-चौड़ी व्यंजन सूची तैयार की है. खमण मशहूर गुजराती व्यंजन है. हम ट्रंप के लिये हल्की भाप पर खमण बनाएंगे.

मेन्यू में ये भी शामिल

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, ट्रंप और उनके प्रतिनिधिमंडल को एप्पल पाई, फूलगोभी, समोसा, काजू कतली और ग्रीन तथा लैमन टी समेत विभिन्न प्रकार की चाय परोसी जाएंगी. ट्रंप सोमवार दोपहर वाशिंगटन से यहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ साबरमती आश्रम (गांधी आश्रम) जाएंगे.

आईटीसी मौर्या में ‘ट्रम्प प्लेटर’

डोनाल्ड ट्रम्प भारत यात्रा के दौरान दिल्ली के आईटीसी मौर्या में भी ठहरेंगे. होटल की ‘ट्रंप प्लेटर’ तैयार करने की योजना है जिसमें इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भारतीय अंदाज में डेजर्ट का विशेष प्लेटर सजाया जाएगा. इससे पहले होटल में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और जिमी कार्टर भी ठहर चुके हैं. आईईटीसी मौर्या में कई प्रसिद्ध हस्तियां और अन्य देशों के कई राष्ट्र प्रमुख भी ठहर चुके हैं. होटल के मेहमानों की सूची में दलाई लामा से लेकर रोजर फेडरर, व्लादीमिर पुतिन, अनॉर्ल्ड श्वार्जनेगर, मिक जैगर और टाइगर वुड्स भी शामिल हैं. बता दें कि ट्रम्प अहमदाबाद से पहले आगरा जाएंगे और ताज महल का दीदार करेंगे. उसके बाद ट्रम्प एंड फैमिली दिल्ली के लिए रवाना होगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.