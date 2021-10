Non-Productivity Linked Bonus: केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, 30 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस देगी मोदी सरकार

Non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc Bonus) for Central Government Employees: केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 30 दिनों की सैलरी के बराबर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) को मंजूरी दे दी है. इसका फायदा केंद्र सरकार के अधीन आने वाले ग्रुप C और ग्रुप B के उन सभी नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को मिलेगा, जो किसी भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं.

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, “इस आदेश के तहत एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा. इसके अलावा, केंद्रशासित प्रदेशों के उन कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा जो केंद्र सरकार के Emoluments के पैटर्न का पालन करते हैं और किसी अन्य बोनस के तहत नहीं आते हैं.”

ऐसे मामलों में जहां एक्चुअल Emoluments 1200 रुपए प्रति माह से कम है, रकम की गणना एक्चुअल मंथली Emoluments के आधार पर की जाएगी.

