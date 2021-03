कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद 48 घंटे तक उड़ान नहीं भर सकेंगे पायलट, DGCA ने जारी की गाइडलाइंस

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने मंगलवार को कोविड-19 टीकाकरण के बाद उड़ान भरने को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं. इसमें कहा गया है कि एयरक्रू टीकाकरण के बाद 48 घंटे के लिए उड़ान भरने में अनफिट रहेगा. गाइडलाइंस के मुताबिक, एयरक्रू को टीकाकरण के बाद किसी रिएक्शन को देखने के लिए 30 मिनट तक देखरेख में रखा जाएगा.

इनमें बताया गया है कि अगर 48 घंटों के बाद कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, तो एयरक्रू को अप्रतिबंधित हवाई ड्यूटी के लिए फिट माना जाएगा. अगर 48 घंटों बाद पायलट कोई लक्षण अनुभव करता है, तो उसे इलाज कर रहे फिजिशियन/ कंपनी डॉक्टर/ उसके AMA द्वारा रिव्यू किया जाएगा. ऐसे पायलटों को उड़ान के लिए उस स्थिति में फिट करार दिया जाएगा, अगर उनमें बिना किसी दवाइयों के कोई लक्षण नहीं दिखें और उसके लिए उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने की जरूरत होगी.

इन गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर कोविड-19 टीकाकरण के बाद मेडिकल अनफिटनेस 14 दिन से ज्यादा समय तक रहती है, तो उड़ान के लिए एक स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत होगी.

1 मार्च से देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग, जिन्हें कोई दूसरी बीमारी (comorbidities) है, उनका कोविड-19 टीकाकरण शुरू हुआ है. जो लोग निजी अस्पतालों से टीका लगवाना चाहते हैं, उन्हें भुगतान करना होता है.

बता दें कि जनवरी में दुनिया का सबसे बड़ा Covid-19 Vaccination Drive भारत में शुरू किया गया था. इसके तहत पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने से शुरुआत हुई. फरवरी महीने में इस कार्यक्रम के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी जोड़ा गया है. सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम फेजवाइज चलाया जाएगा. इसके तहत पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी और दूसरे चरण की शुरुआत 2 फरवरी से हुई. इसमें स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को शामिल किया गया.

