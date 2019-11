महाराष्ट्र में फिर बनी फड़णवीस सरकार, जानें पूरा घटनाक्रम

एनसीपी नेता अजित पवार के सहयोग से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा के देवेंद्र फड़णवीस की शनिवार को वापसी हो गयी. वहीं, अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि भाजपा के साथ जाने का फैसला उनके भतीजे का व्यक्तिगत निर्णय है न कि पार्टी का. राजभवन में तड़के हुए शपथ ग्रहण समारोह के बारे में लोगों को आभास भी नहीं हुआ और कुछ लोगों ने इसे गुप्त घटना बताया. फड़णवीस के 2014 में शपथ ग्रहण समारोह में वानखेड़े स्टेडियम में हजारों लोग मौजूद थे.

राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने के तुरंत बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ. महाराष्ट्र में 12 नवंबर को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र का शासन हटाने के लिए घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए और इस संबंध में एक गजट अधिसूचना तड़के पांच बजकर 47 मिनट पर जारी की गयी. यह शपथ ग्रहण ऐसे समय में हुआ है जब एक दिन पहले शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बनी थी. शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा के साथ हाथ मिलाने का फैसला लेकर अजित पवार पर शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया. फड़णवीस की मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी के साथ ही राज्य में महीने भर से चल रहा राजनीतिक गतिरोध खत्म हो गया.

शरद पवार ने शुक्रवार रात को ही कहा था कि नयी सरकार का नेतृत्व उद्धव ठाकरे करेंगे. तीनों पार्टियों ने नयी सरकार के गठन के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) का मसौदा भी तैयार कर लिया था. शपथ ग्रहण समारोह के बाद शरद पवार ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भाजपा को समर्थन देने का अजित पवार का फैसला उनका व्यक्तिगत निर्णय है. यह एनसीपी का फैसला नहीं है. वह इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वे इस फैसले का समर्थन नहीं करते. गठबंधन में राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने वाली भाजपा और शिवसेना ने 288 सदस्यीय सदन में क्रमश: 105 और 56 सीटें जीती थीं लेकिन शिवसेना ने भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री पद साझा करने से इनकार करने के बाद उसके साथ अपने तीन दशक पुराने संबंध खत्म कर लिए.

दूसरी ओर, चुनाव पूर्व गठबंधन करने वाली कांग्रेस और एनसीपी ने क्रमश: 44 और 54 सीटें जीती. भावुक दिखायी दे रही एनसीपी सांसद और अजीत पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले ने अपने व्हाट्सएप स्टेट्स में लिखा कि पवार परिवार और पार्टी बंट गयी है. महाराष्ट्र में हैरत में डालने वाला यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में शरद पवार की पार्टी की तारीफ की थी वो भी ऐसे समय में जब एनसीपी महाराष्ट्र में गैर भाजपा गठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटी थी. दिल्ली में मोदी के साथ पवार की हाल की बैठक से भी महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में अटकलों का दौर चल पड़ा था.

महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर; देवेंद्र फणनवीस ने मुख्य मंत्री पद की ली शपथ, अजीत पवार डिप्टी सीएम

इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा और एनसीपी को एक साथ लाने में एक बड़े उद्योगपति की भी भूमिका है. मोदी ने हमेशा पवार की तारीफ की और वह राज्य विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भी उनके खिलाफ तीखा हमला करने से बचे. मोदी ने हाल ही में पवार की तारीफ तब की थी जब वह राज्यसभा के 250वें सत्र में बोल रहे थे. मोदी ने कहा कि भाजपा के साथ दूसरे दलों को एनसीपी और बीजू जनता दल से सीखना चाहिए कि संसदीय नियमों का कैसे पालन किया जाता है. साल 2016 में जब पवार के निमंत्रण पर मोदी मंजरी में वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट आए थे तो उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष की सार्वजनिक जीवन में अन्यों के लिए उदाहरण के तौर पर प्रशंसा की थी. मोदी ने तब कहा था कि वह निजी तौर पर पवार का सम्मान करता हैं. मैं उस समय गुजरात का मुख्यमंत्री था.

एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिये भाजपा से हाथ मिलाने के अजित पवार के फैसले को शनिवार को अनुशासनहीनता करार दिया. उन्होंने कहा कि उनके भतीजे और पाला बदलने वाले पार्टी के अन्य विधायकों पर दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधान लागू होंगे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख ने दावा किया कि भाजपा की नयी सरकार विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाएगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के पास संयुक्त रूप से संख्या बल है और तीनों दल सरकार बनाएंगे. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी तीनों दलों के साथ मिल कर सरकार बनाने की बात दोहराई.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.